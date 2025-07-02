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Несподівана "амністія" для Кремля: кого "випадково" США вивела з-під санкцій

Руслан Іваненко
2 липня 2025, 19:22
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Скасували санкції проти Сирії, але помилково розморозили активи банків та компаній, пов’язаних з РФ.
Несподівана 'амністія' для Кремля: кого 'випадково' США вивела з-під санкцій
Ілюмжинов вже подякував Трампу та запропонував зіграти в шахи / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Про головне:

  • Трамп розблокував активи союзників Кремля
  • Ілюмжинов вже подякував Трампу та запропонував зіграти в шахи
  • Російські компанії скористалися переглядом санкцій щодо Сирії

Під час скасування частини санкцій проти Сирії адміністрація президента США Дональда Трампа "випадково" вивела з-під обмежень низку російських компаній, банків і фізичних осіб. Серед них — державний експортер озброєнь "Рособоронэкспорт", повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

До списку структур, які несподівано вийшли з-під дії американських санкцій, увійшли:

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  • "Рособоронэкспорт" — державний посередник у сфері експорту та імпорту зброї;
  • Кірсан Ілюмжинов — колишній президент ФІДЕ та ексглава Калмикії. У 2015 році його звинуватили у підтримці режиму Башара Асада, а його активи у США були заморожені;
  • Банк "Русский финансовый Альянс", що належить Ілюмжинову;
  • "Темпбанк" (позбавлений ліцензії у 2017 році);
  • "Мир Бизнес Банк", пов'язаний з іранським Bank Melli Iran;
  • РФК-Банк — російський державний банк;
  • Державне підприємство "Промсырьеимпорт";
  • Компанії, пов’язані з РФ: "Глобальные концепции групп", "СТГ Логистик", Global Vision Group, Maritime Assistance.

Після публікацій у ЗМІ колишній президент ФІДЕ Ілюмжинов вже встиг відреагувати:

"Готовий зустрітися з Трампом, подякувати йому та зіграти партію в шахи", — цитує його видання.

За даними журналістів, Ілюмжинов відомий своїми гучними заявами. Зокрема, у 1997 році він стверджував, що його викрадали інопланетяни. Втім, це не завадило йому зробити кар’єру у політиці й бізнесі.

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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