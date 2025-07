Реперу P. Diddy винесли вирок: йому загрожує до 10 років в'язниці

Ви дізнаєтеся:

Після двомісячного судового розгляду присяжні федерального суду Мангеттена винесли вирок американському реперу Шону Комбсу, більш відомому під псевдонімом P. Diddy. Про це повідомляють джерела видання Sky News.

Артист був визнаний винним за двома пунктами звинувачення: у транспортуванні людей з різними цілями. Водночас, його виправдали за більш серйозними звинуваченнями: у торгівлі людьми, змові з метою вимагання. Таким чином, йому загрожує до 10 років в'язниці, однак, враховуючи, що це перші звинувачення на його адресу, є ймовірність, що репер уникне реального ув'язнення.

Зазначається, що під час оголошення часткового вердикту артист виглядав засмученим, свою провину музикант не визнав. Адвокати P. Diddy попросили суд відпустити репера в залі суду до винесення остаточного вердикту.

Видання Variety нагадує, що під час розгляду зі звинуваченнями проти репера виступили 34 свідки. Його звинувачували в тому, що він змушував жінок брати участь у так званих "freak-offs" - багатоденних інтимних марафонах із використанням заборонених речовин.

Як пише видання, Кассандра "Кессі" Вентура, його колишня дівчина, дала емоційні свідчення, в яких звинуватила Комбса в регулярних побиттях. Присяжним були продемонстровані фотографії її травм і відеозаписи з "freak-offs", зібрані за роки їхніх стосунків.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продали тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.