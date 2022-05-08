"Немає гальм": Подоляк озвучив плани рашистів на Азовсталі

Подоляк назвав головну мету Росії / УНІАН

Головна мета Росії - зломити опір українських військових на "Азовсталі". Але вони продовжують триматися, попри переважаючі сили ворога, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

"Наразі ми знаходимося в постійній комунікації. І я повністю розумію їх (військових на "Азовсталі" - ред.) емоційний стан - для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання "Азовсталі". Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників. Вони прагнуть до знищення в прямому ефірі", - розповів Подоляк.

Він зазначив, що зараз політичне керівництво країни сфокусоване на дипломатичному вирішенні питання деблокади Азовсталі і Маріуполя в цілому. При цьому військовий шлях врегулювання проблеми поки що неможливий.

"Якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом - вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, щоб ця можливість з'явилася у видимій перспективі", - підкреслив він.

Штурм окупантами Азовсталі

Нагадаємо, за Азовсталь зараз тривають важкі бої українських захисників з російськими окупантами. Противник прорвався на Азовсталь і зараз частина території заводу захоплена ворогом.

8 травня бійці полку "Азов" під час брифінгу розповіли, що з початку широкомасштабного вторгнення армії РФ в Україну знищили в місті понад 2500 російських окупантів, ще 5000 поранили.

Також азовці закликали евакуювати з території заводу Азовсталь, який досі штурмують і бомблять російські військові, поранених українських захисників. Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Пономар ("Калина") закликав українську владу вплинути на ситуацію і евакуювати поранених.

Також у розвідці "Азова" назвали чотири варіанти можливих дій у такій критичній ситуації, як зараз.

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