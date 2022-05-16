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"Стріляли з-за кутів і гаражів": окупантів РФ у Харкові розбивала Тероборона - терорист Гіркін

16 травня 2022, 20:20

Війська Росгвардії заїхали до Харкова навіть без карт міста, обурюється Ігор Гіркін-Стрєлков.

тероборона
Тероборона у Харкові влаштувала російським військам тотальний обстріл - Гіркін / facebook.com/UkrainianLandForces

У Харкові найбільших втрат війська Росгвардії Росії зазнали в боях не з регулярними підрозділами Збройних сил України, а з територіальною обороною міста. Бійці влаштовували масштабні обстріли окупантів. Про це заявив російський бойовик, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін.

В одній зі своїх заяв він сказав про те, що Росгвардія зазнала серйозних втрат в боях за Харків якраз таки не з регулярними підрозділами ЗСУ, а в бойових зіткненнях з силами Територіальної оборони міста.читайте такожУкраїна виграла битву за Харків: армія РФ кидає свої позиції і відводить війська - Генштаб ЗСУ

"У Харкові, коли наша Росгвардія туди заїхала, хто їй завдав найбільших втрат? Регулярні ВСУ? Ні, якраз Територіальна оборона. Яка стріляла з-за кутів, з-за гаражів, з вікон своїх і чужих квартир, з горищ", - зазначив Стрєлков.

Також він додав, що у російських росгвардійців, які заїхали до міста, не було навіть карти Харкова.

"А заїхали навіть без карт міста наші росгвардійці... чудово, товариші генерали, клас. Добре, хто поїхав, кому пощастило. Хто зміг вирватися. Честь і хвала. Так не воюють, розумієте?"- підкреслив бойовик.

Сили оборони України звільняють Харківську область від військ РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня заявив про початок контрнаступальних дій української армії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Збройні сили України звільнили низку населених пунктів на півночі Харківської області. Вдалося вибити окупантів і з Циркунів, звідки російські війська обстрілювали Харків.

15 травня бійці 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони вийшли на кордон України з Росією у Харківській області, про що повідомили головнокомандувачу ЗСУ, президенту Володимиру Зеленському.

Аналітики Американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що російські війська, ймовірно, спробують утримати лінію на захід від міста Вовчанськ у Харківській області, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку від Бєлгорода до Ізюма. Рухатися в даному напрямку вони вже не можуть через невдачі в наступі в бік Ізюма. Згідно з прогнозами фахівців, окупанти можуть остаточно піти зі своїх позицій у Харківській області. Найближчим часом може розпочатися контрнаступ ЗСУ в районі Ізюма.

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