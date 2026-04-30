"Можливо, це зміниться": Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

50-річна Терон наголосила, що зараз для неї набагато важливіше виховання дітей.

Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

Голлівудська актриса південноафриканського походження Шарліз Терон заявила, що не готова знову жити в одному будинку з чоловіком. Про це вона розповіла в YouTube-випуску "Шоу Дрю Беррімор".

50-річна Терон підкреслила, що зараз для неї набагато важливіше виховання дітей. Водночас артистка зізналася, що діти з ентузіазмом сприймають її романтичні стосунки і закликають ходити на побачення.

"Я не думаю, що коли-небудь зможу жити з кимось разом. Можливо, це зміниться, коли діти виростуть і поїдуть", - сказала актриса.

Вона додала, що не заперечувала б, якби її обранець купив будинок неподалік, щоб частіше бачитися.

Терон виховує прийомних дітей, яких усиновила у 2012-му та 2015 році. Відомо, що зірка фільму "Монстр" офіційно ніколи не була одружена.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний актор і телеведучий Костянтин Октябрьський поділився подробицями свого другого розлучення. Зірка серіалів "Крепостная" і "Первые ласточки" чесно визнав, що винен у розриві стосунків, які тривали десять років.

Також Тетяна Бобрикова поділилася спогадами про свої найкумедніші робочі промахи в прямому ефірі. Вона зізналася, що через сильне хвилювання припустилася прикрої помилки, називаючи вік легендарної української співачки Ірини Білик.

Вас може зацікавити:

Про особу: Шарліз Терон Шарліз Терон — американська акторка та фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) та "Правила виноробів" (1999). У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки-серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи. "Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала у 2006 році сьоме місце після Холлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Уізерспун та Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по 10 млн доларів за свої ролі у фільмах "Північна країна" та "Еон Флакс".

