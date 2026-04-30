"Можливо, це зміниться": Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

Коротко:
- Шарліз Терон офіційно ніколи не була одружена
- Актриса виховує прийомних дітей
Голлівудська актриса південноафриканського походження Шарліз Терон заявила, що не готова знову жити в одному будинку з чоловіком. Про це вона розповіла в YouTube-випуску "Шоу Дрю Беррімор".
50-річна Терон підкреслила, що зараз для неї набагато важливіше виховання дітей. Водночас артистка зізналася, що діти з ентузіазмом сприймають її романтичні стосунки і закликають ходити на побачення.
"Я не думаю, що коли-небудь зможу жити з кимось разом. Можливо, це зміниться, коли діти виростуть і поїдуть", - сказала актриса.
Вона додала, що не заперечувала б, якби її обранець купив будинок неподалік, щоб частіше бачитися.
Терон виховує прийомних дітей, яких усиновила у 2012-му та 2015 році. Відомо, що зірка фільму "Монстр" офіційно ніколи не була одружена.
Про особу: Шарліз Терон
Шарліз Терон — американська акторка та фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) та "Правила виноробів" (1999).
У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки-серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи.
"Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала у 2006 році сьоме місце після Холлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Уізерспун та Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по 10 млн доларів за свої ролі у фільмах "Північна країна" та "Еон Флакс".
