Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026

Віталій Кірсанов
28 квітня 2026, 20:22
Стрічка відзначена в категорії Apps, Software & Immersive – Science & Education.
Український VR-фільм про війну переміг на інтернет-"Оскарі"

  • Фільм створено у форматі 360° у копродукції України, Нідерландів та Бельгії
  • Зйомки проходили у 2024 році в різних містах України

Документальний VR-фільм "Укриття" про війну в Україні здобув перемогу на міжнародній премії Webby Awards-2026, яку часто називають інтернет-"Оскаром". Про це повідомила Українська кіноакадемія.

Фільм відзначений у категорії Apps, Software & Immersive - Science & Education як один із найкращих імерсивних освітніх проєктів року.

Фільм створено у форматі 360° у копродукції України, Нідерландів та Бельгії. Зйомки відбувалися у 2024 році в різних містах України.

Проєкт показує життя людей під час повномасштабної війни через простір укриттів — місць, де люди переживають обстріли, народжують дітей, готуються до бою та прощаються з близькими.

У фільмі, зокрема, зафіксовано підземне пологове відділення в Києві, похорон захисника у Львові, підготовку військових та культурні події в укриттях.

"Це інтимний погляд на життя в Україні під час війни через простір укриттів – місць, де люди ховаються від обстрілів, народжують дітей, слухають музику, готуються до бою і прощаються з близькими", – йдеться в повідомленні.

Співрежисерами фільму виступили Іванна Хіцинська та Сьорс Свіерста.

Про премію: Webby Awards

Webby Awards — це провідна міжнародна премія, яку часто називають "Оскаром для інтернету". Вона щорічно вручається за видатні досягнення у цифровому світі: від найкращих веб-сайтів і додатків до відеороликів, подкастів і метавсесвітів.

Премія була заснована в 1996 році і курується Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук (IADAS), до якої входять тисячі експертів.

У кожній номінації зазвичай обирають двох лауреатів: одного визначає журі IADAS, а другого — інтернет-користувачі під час відкритого голосування (Webby People's Voice).

Переможці виголошують подячну промову, що складається всього з п'яти слів.

Отримання цієї нагороди вважається найвищим знаком якості для цифрових проєктів.

