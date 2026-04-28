Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026

Стрічка відзначена в категорії Apps, Software & Immersive – Science & Education.

https://glavred.net/movies/ukrainskiy-vr-film-o-voyne-stal-pobeditelem-premii-the-webby-awards-2026-10760369.html Посилання скопійоване

Український VR-фільм про війну переміг на інтернет-"Оскарі"

Коротко:

Документальний VR-фільм "Укриття" про війну в Україні здобув перемогу на міжнародній премії Webby Awards-2026, яку часто називають інтернет-"Оскаром". Про це повідомила Українська кіноакадемія.

Фільм відзначений у категорії Apps, Software & Immersive - Science & Education як один із найкращих імерсивних освітніх проєктів року.

відео дня

Фільм створено у форматі 360° у копродукції України, Нідерландів та Бельгії. Зйомки відбувалися у 2024 році в різних містах України.

Проєкт показує життя людей під час повномасштабної війни через простір укриттів — місць, де люди переживають обстріли, народжують дітей, готуються до бою та прощаються з близькими.

У фільмі, зокрема, зафіксовано підземне пологове відділення в Києві, похорон захисника у Львові, підготовку військових та культурні події в укриттях.

"Це інтимний погляд на життя в Україні під час війни через простір укриттів – місць, де люди ховаються від обстрілів, народжують дітей, слухають музику, готуються до бою і прощаються з близькими", – йдеться в повідомленні.

Співрежисерами фільму виступили Іванна Хіцинська та Сьорс Свіерста.

Останні новини кіно

Вас може зацікавити:

Про премію: Webby Awards Webby Awards — це провідна міжнародна премія, яку часто називають "Оскаром для інтернету". Вона щорічно вручається за видатні досягнення у цифровому світі: від найкращих веб-сайтів і додатків до відеороликів, подкастів і метавсесвітів. Премія була заснована в 1996 році і курується Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук (IADAS), до якої входять тисячі експертів. У кожній номінації зазвичай обирають двох лауреатів: одного визначає журі IADAS, а другого — інтернет-користувачі під час відкритого голосування (Webby People's Voice). Переможці виголошують подячну промову, що складається всього з п'яти слів. Отримання цієї нагороди вважається найвищим знаком якості для цифрових проєктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред