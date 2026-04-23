'Емілі поправляла колготки': український ведучий знявся у 'Диявол носить Prada-2'

Коротко:
- Ідея подати фото на кастинг належала обраниці журналіста
- Для Данилевича — це перші зйомки в повнометражному кіно
Український телеведучий Андрій Данилевич разом зі своєю дружиною Тетяною знялися в масових сценах фільму "Диявол носить Prada-2". Про це Данилевич написав на своїй сторінці в Instagram.
Ведучий з дружиною виявилися єдиними українцями та єдиною подружньою парою на знімальному майданчику.
"З понад 30 000 кандидатів нас - Данилевичів - обрали як єдину справжню подружню пару на зйомках. Примірки, репетиції з ранку до ночі, світло, дублі - все як у великому голлівудському кіно", - йдеться в повідомленні.
Кастинг вони проходили онлайн: подружжя надіслало своє фото та необхідну інформацію. Епізоди, в яких брала участь родина Данилевичів, знімали в Мілані — у бутику та ресторані.
Ідея подати фото на кастинг належала обраниці журналіста. За різними оцінками, на участь у масових сценах було надіслано від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали всього близько 70 осіб. І серед них — подружжя Данилевичів.
Виявилося, що кастинг-групам зараз складно знайти нові обличчя класичного європейського типажу.
"Поряд з Енн Гетевей, Емілі Блант і Донателлою Версаче. У житті вони неймовірно щирі й живі — ми стояли зовсім поруч, базікали й навіть бачили, як Емілі поправляла колготки", — додав Данилевич.
Незважаючи на те, що Андрій Данилевич має великий досвід роботи на телебаченні — понад 25 років, це його перші зйомки в повнометражному кіно. І відразу у фільмі "Диявол носить Prada-2".
"Диявол носить Прада 2" — що важливо знати
Фільм "Диявол носить Прада 2" – продовження культової стрічки про світ моди та глянцю 2006 року. Перший фільм був знятий за романом співробітниці глянцевого журналу "Vogue" Лорен Вайсбергер.
У другій частині сюжет розгортається через багато років після основних подій. Світ глянцевих журналів змінився: друковані видання занепадають, а на зміну їм прийшла ера цифровізації та соцмереж. Міранді, чия кар'єра перебуває під загрозою, доводиться звернутися по допомогу до колишньої асистентки Енді, яка тепер стала впливовим топ-менеджером.
Про особу: Андрій Данилевич
Андрій Данилевич — відомий український телеведучий і журналіст, який здобув широку популярність завдяки роботі на телеканалі "Інтер".
Протягом багатьох років був обличчям популярних проєктів, таких як соціальне ток-шоу "Касається кожного", талант-шоу "Крутіше за всіх", а також вів програми "Подробиці тижня" та "Один за всіх".
У березні 2024 року стало відомо, що Данилевич офіційно звільнився з телеканалу (останнім робочим днем було 31 січня 2024 року).
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхав із сім'єю до Великої Британії. Наразі живе між двома країнами, періодично відвідуючи батьків в Україні.
Одружений з Тетяною Данилевич, виховує трьох синів.
Є кандидатом у майстри спорту з тріатлону.
