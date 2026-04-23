Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

Віталій Кірсанов
23 квітня 2026, 18:06
За різними оцінками, на участь у масових сценах надійшло від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали лише близько 70 осіб.
Андрій Данилевич знявся у фільмі
Андрій Данилевич знявся у фільмі "Диявол носить Prada-2" / колаж: Главред, фото: instagram andrey_danilevich

Коротко:

  • Ідея подати фото на кастинг належала обраниці журналіста
  • Для Данилевича — це перші зйомки в повнометражному кіно

Український телеведучий Андрій Данилевич разом зі своєю дружиною Тетяною знялися в масових сценах фільму "Диявол носить Prada-2". Про це Данилевич написав на своїй сторінці в Instagram.

Ведучий з дружиною виявилися єдиними українцями та єдиною подружньою парою на знімальному майданчику.

відео дня

"З понад 30 000 кандидатів нас - Данилевичів - обрали як єдину справжню подружню пару на зйомках. Примірки, репетиції з ранку до ночі, світло, дублі - все як у великому голлівудському кіно", - йдеться в повідомленні.

Кастинг вони проходили онлайн: подружжя надіслало своє фото та необхідну інформацію. Епізоди, в яких брала участь родина Данилевичів, знімали в Мілані — у бутику та ресторані.

Ідея подати фото на кастинг належала обраниці журналіста. За різними оцінками, на участь у масових сценах було надіслано від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали всього близько 70 осіб. І серед них — подружжя Данилевичів.

Виявилося, що кастинг-групам зараз складно знайти нові обличчя класичного європейського типажу.

"Поряд з Енн Гетевей, Емілі Блант і Донателлою Версаче. У житті вони неймовірно щирі й живі — ми стояли зовсім поруч, базікали й навіть бачили, як Емілі поправляла колготки", — додав Данилевич.

Незважаючи на те, що Андрій Данилевич має великий досвід роботи на телебаченні — понад 25 років, це його перші зйомки в повнометражному кіно. І відразу у фільмі "Диявол носить Prada-2".

'Емілі поправляла колготки': український ведучий знявся у 'Диявол носить Prada-2'
Фото: instagram andrey_danilevich

"Диявол носить Прада 2" — що важливо знати

Фільм "Диявол носить Прада 2" – продовження культової стрічки про світ моди та глянцю 2006 року. Перший фільм був знятий за романом співробітниці глянцевого журналу "Vogue" Лорен Вайсбергер.

У другій частині сюжет розгортається через багато років після основних подій. Світ глянцевих журналів змінився: друковані видання занепадають, а на зміну їм прийшла ера цифровізації та соцмереж. Міранді, чия кар'єра перебуває під загрозою, доводиться звернутися по допомогу до колишньої асистентки Енді, яка тепер стала впливовим топ-менеджером.

Останні новини кіно

Про особу: Андрій Данилевич

Андрій Данилевич — відомий український телеведучий і журналіст, який здобув широку популярність завдяки роботі на телеканалі "Інтер".

Протягом багатьох років був обличчям популярних проєктів, таких як соціальне ток-шоу "Касається кожного", талант-шоу "Крутіше за всіх", а також вів програми "Подробиці тижня" та "Один за всіх".

У березні 2024 року стало відомо, що Данилевич офіційно звільнився з телеканалу (останнім робочим днем було 31 січня 2024 року).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхав із сім'єю до Великої Британії. Наразі живе між двома країнами, періодично відвідуючи батьків в Україні.

Одружений з Тетяною Данилевич, виховує трьох синів.

Є кандидатом у майстри спорту з тріатлону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти