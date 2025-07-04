"Він боїться правди": Шарліз Терон звинуватила режисера в домаганнях

Інцидент стався під час одного з перших прослуховувань акторки 1994 року.

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Шарліз Терон звинуватила режисера в домаганнях / Колаж Главред, фото Instagram/charlizeafrica

Коротко:

Терон не називає ім'я режисера

Через 8 років той самий режисер знову звернувся до неї з пропозицією про роботу

"Оскароносна" актриса Шарліз Терон розкрила подробиці про пережиті на ранньому етапі кар'єри інтимні домагання з боку відомого режисера. Про це вона повідомила в подкасті Call Her Daddy.

За її словами, вона стала жертвою харасменту з боку відомого голлівудського постановника, ім'я якого актриса називати не стала. Терон заявила, що інцидент стався під час одного з перших прослуховувань акторки 1994 року, коли їй самій було лише 19. "Кастинг" проходив просто в будинку режисера в суботу ввечері, а сам він відчинив їй двері в шовковій піжамі. У якийсь момент чоловік поклав руку дівчині на коліно, після чого вона "вибачилася і пішла".

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"Не хочу вимовляти його ім'я, але він знає, що йдеться саме про нього. Якщо хтось коли-небудь запитає мене безпосередньо, я відповім. Подобається, що він боїться правди, яка може спливти в будь-який момент", - повідомив Шарліз.

Через вісім років той самий режисер знову звернувся до неї з пропозицією про роботу, але на її пряме запитання про той епізод "уникнув розмови". Також вона уточнила, що про домагання вона вперше заявила ще 2019 року, після чого режисер занервував і написав їй листа, в якому заявив, що вона все неправильно зрозуміла.

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Хто така Шарліз Терон Шарліз Терон - американська акторка та фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) і "Правила виноробів" (1999). У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки - серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи. "Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала в 2006 році сьоме місце після Голлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун і Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по $10 млн за свої ролі у фільмах "Північна країна" і "Еон Флакс".

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