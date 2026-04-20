"Він пробив сталеві двері": Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька

Віталій Кірсанов
20 квітня 2026, 15:22
Актриса згадала, що її батько зловживав алкоголем і того фатального дня повернувся додому в агресивному стані.
Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Чоловік намагався дістати зброю, але мати актриси першою відкрила вогонь
  • Після того, що сталося, Шарліз Терон довгий час приховувала правду

Голлівудська актриса Шарліз Терон відверто розповіла про трагічні події у своїй родині, коли її мати застрелила батька, захищаючи себе та дітей від домашнього насильства. Про це вона розповіла в інтерв'ю The New York Times.

За словами актриси, подібні історії не можна зводити до одного епізоду, адже трагедія формується поступово, протягом багатьох років. Вона підкреслила, що напруга і страх накопичуються, поки ситуація не досягає критичної точки.

Терон згадала, що її батько зловживав алкоголем і в той фатальний день повернувся додому в агресивному стані. За її словами, він силою намагався проникнути в будинок і погрожував родині.

"Він пробив сталеві двері, щоб потрапити всередину, чітко давши зрозуміти, що збирається нас убити", — розповіла Терон.

Події розвивалися стрімко: чоловік намагався скористатися зброєю, і тоді мати актриси відкрила вогонь, щоб захистити себе і дітей.

Після того, що сталося, Шарліз Терон довгий час приховувала правду. У шкільні роки вона навіть розповідала, що її батько загинув в автокатастрофі, оскільки їй було важко говорити про реальні обставини.

Актриса також зізналася, що життя в атмосфері страху змусило її рано подорослішати. У 16 років вона поїхала до Італії, де почала модельну кар'єру, що стало для неї не тільки професійним стартом, але й можливістю вирватися з травматичного середовища.

"Це була втеча. Єдине, що було важко — залишити маму. Але саме вона сказала мені: "Іди і створи собі життя", — додала актриса.

Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA виступила на лондонському препаті конкурсу. Під час перформансу виникли складнощі, які позначилися на якості вокалу. Співачка вийшла на зв'язок і пояснила причину невдалого виступу.

Також у результаті теракту в Києві 18 квітня загинув Ігор Савченко, учасник колективу "Друге сонце". Сумну новину підтвердила його колега Марина Юревич. Артистів пов'язувало 15 років спільної роботи та тісного творчого союзу.

Про особу: Шарліз Терон

Шарліз Терон — американська акторка та фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) та "Правила виноробів" (1999).

У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки-серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи.

"Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала у 2006 році сьоме місце після Холлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Уізерспун та Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по 10 млн доларів за свої ролі у фільмах "Північна країна" та "Еон Флакс".

РФ у вогні: Генштаб розкрив подробиці потужних ударів

Біля Рівного пролунав потужний вибух: багато людей поранені, один у тяжкому стані

Українські військові назвали "недоцільним" утримувати Мирноград – ЗМІ

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецією

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

