"Він пробив сталеві двері": Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька

Актриса згадала, що її батько зловживав алкоголем і того фатального дня повернувся додому в агресивному стані.

https://glavred.net/stars/on-probil-stalnye-dveri-sharliz-teron-rasskazala-kak-ee-mat-zastrelila-otca-10758110.html Посилання скопійоване

Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька

Чоловік намагався дістати зброю, але мати актриси першою відкрила вогонь

Після того, що сталося, Шарліз Терон довгий час приховувала правду

Голлівудська актриса Шарліз Терон відверто розповіла про трагічні події у своїй родині, коли її мати застрелила батька, захищаючи себе та дітей від домашнього насильства. Про це вона розповіла в інтерв'ю The New York Times.

За словами актриси, подібні історії не можна зводити до одного епізоду, адже трагедія формується поступово, протягом багатьох років. Вона підкреслила, що напруга і страх накопичуються, поки ситуація не досягає критичної точки.

відео дня

Терон згадала, що її батько зловживав алкоголем і в той фатальний день повернувся додому в агресивному стані. За її словами, він силою намагався проникнути в будинок і погрожував родині.

"Він пробив сталеві двері, щоб потрапити всередину, чітко давши зрозуміти, що збирається нас убити", — розповіла Терон.

Події розвивалися стрімко: чоловік намагався скористатися зброєю, і тоді мати актриси відкрила вогонь, щоб захистити себе і дітей.

Після того, що сталося, Шарліз Терон довгий час приховувала правду. У шкільні роки вона навіть розповідала, що її батько загинув в автокатастрофі, оскільки їй було важко говорити про реальні обставини.

Актриса також зізналася, що життя в атмосфері страху змусило її рано подорослішати. У 16 років вона поїхала до Італії, де почала модельну кар'єру, що стало для неї не тільки професійним стартом, але й можливістю вирватися з травматичного середовища.

"Це була втеча. Єдине, що було важко — залишити маму. Але саме вона сказала мені: "Іди і створи собі життя", — додала актриса.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Шарліз Терон Шарліз Терон — американська акторка та фотомодель південноафриканського походження, продюсерка. Стала відомою наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах "Два дні в долині" (1996), "Могутній Джо Янг" (1998), "Адвокат диявола" (1997) та "Правила виноробів" (1999). У 2004 році отримала "Оскар" за роль жінки-серійної вбивці у фільмі "Монстр". Для зйомок фільму Терон набрала 14 кілограмів, спотворила обличчя гримом, який зробив її невпізнанною, і була змушена носити контактні лінзи. "Оскар" допоміг їй у 2006 році увійти до списку найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді за версією журналу "The Hollywood Reporter". За розміром своїх гонорарів Терон посідала у 2006 році сьоме місце після Холлі Беррі, Камерон Діаз, Дрю Беррімор, Рене Зеллвегер, Різ Уізерспун та Ніколь Кідман. При цьому Терон заробила по 10 млн доларів за свої ролі у фільмах "Північна країна" та "Еон Флакс".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред