"Найгірший фільм усіх часів": Аль Пачіно вважав "Хрещеного батька" провалом

Віталій Кірсанов
24 квітня 2026, 15:15
За словами актора, на початку роботи він зовсім не вірив у успіх фільму і навіть називав його "найгіршим фільмом усіх часів".
Аль Пачіно вважав "Хрещеного батька" провалом / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

  • Частина знімальної групи не бачила у проєкті великого майбутнього
  • Перелом стався під час зйомок сцени в італійському ресторані

Голлівудський актор Аль Пачіно напередодні свого 86-річчя поділився несподіваними спогадами про зйомки культового фільму "Хрещений батько", який сьогодні вважається класикою світового кіно. Про це пише Mirror.

За словами артиста, на початку роботи він зовсім не вірив у успіх картини і навіть називав її "найгіршим фільмом усіх часів".

Він зізнався, що сумніви були не тільки у нього: частина знімальної групи також не бачила у проєкті великого майбутнього. Більше того, обговорювалася можливість заміни Аль Пачіно на іншого актора в ролі Майкла Корлеоне.

Перелом стався під час зйомок сцени в італійському ресторані. Саме вона змінила ставлення актора до фільму і допомогла йому побачити потенціал історії.

У підсумку, незважаючи на скепсис на старті, картина отримала світове визнання, стала однією з найвпливовіших в історії кіно і була удостоєна престижних нагород, включаючи премію "Оскар".

Про особу: Аль Пачіно

Аль Пачіно (Альфредо Джеймс Пачіно) — легендарний американський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер, який народився 25 квітня 1940 року.

Аль Пачіно почав зніматися наприкінці 1960-х, здобувши широку популярність у 1970-х роках.

Аль Пачіно — один із найвизначніших акторів світового кінематографа, найбільш відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом" та "Запах жінки", за який отримав "Оскар".

Лауреат премій "Оскар", BAFTA, кількох "Золотих глобусів", а також театральної премії "Тоні" та телевізійної "Еммі".

Аль Пачіно вважається одним із найвидатніших акторів в історії кіно, чиє ім'я стало синонімом досконалої акторської майстерності.

Землю накриє нова потужна магнітна буря: коли чекати на геомагнітний шторм

Новий обмін полоненими: додому повернулися майже 200 захисників

ЗСУ атакували важливий завод РФ з виробництва дронів: що вдалося знищити

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку саду

