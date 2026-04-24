"Найгірший фільм усіх часів": Аль Пачіно вважав "Хрещеного батька" провалом

Аль Пачіно вважав "Хрещеного батька" провалом

Коротко:

Частина знімальної групи не бачила у проєкті великого майбутнього

Перелом стався під час зйомок сцени в італійському ресторані

Голлівудський актор Аль Пачіно напередодні свого 86-річчя поділився несподіваними спогадами про зйомки культового фільму "Хрещений батько", який сьогодні вважається класикою світового кіно. Про це пише Mirror.

За словами артиста, на початку роботи він зовсім не вірив у успіх картини і навіть називав її "найгіршим фільмом усіх часів".

Він зізнався, що сумніви були не тільки у нього: частина знімальної групи також не бачила у проєкті великого майбутнього. Більше того, обговорювалася можливість заміни Аль Пачіно на іншого актора в ролі Майкла Корлеоне.

Перелом стався під час зйомок сцени в італійському ресторані. Саме вона змінила ставлення актора до фільму і допомогла йому побачити потенціал історії.

У підсумку, незважаючи на скепсис на старті, картина отримала світове визнання, стала однією з найвпливовіших в історії кіно і була удостоєна престижних нагород, включаючи премію "Оскар".

Про особу: Аль Пачіно Аль Пачіно (Альфредо Джеймс Пачіно) — легендарний американський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер, який народився 25 квітня 1940 року. Аль Пачіно почав зніматися наприкінці 1960-х, здобувши широку популярність у 1970-х роках. Аль Пачіно — один із найвизначніших акторів світового кінематографа, найбільш відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом" та "Запах жінки", за який отримав "Оскар". Лауреат премій "Оскар", BAFTA, кількох "Золотих глобусів", а також театральної премії "Тоні" та телевізійної "Еммі". Аль Пачіно вважається одним із найвидатніших акторів в історії кіно, чиє ім'я стало синонімом досконалої акторської майстерності.

