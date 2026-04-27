"Все розвалюється": Том Гарді відмовляється зніматися в кіно

Актор страждає від пошкодження міжхребцевого диска та невриту сідничного нерва.

Британський актор Том Гарді призупинить кар'єру через проблеми зі здоров'ям, спричинені серйозними фізичними навантаженнями під час зйомок. Про це пише Daily Mail.

За словами Гарді, він уже переніс дві операції на колінах. Також актор страждає від пошкодженого міжхребцевого диска та невриту сідничного нерва.

"У мене вже дві операції на коліні, грижа міжхребцевого диска в спині. У мене також ішіас (запалення сідничного нерва. - ред.). І ще підошовний фасциїт (запалення зв'язки, що підтримує склепіння стопи і з'єднує п'яту з пальцями ноги - ред.). Звідки це взялося? І чому? Чому?! А ще я потягнув сухожилля в стегні. Зараз все розвалюється, і краще вже не стане", - ділився раніше Том з Esquire UK.

Інсайдери припускають, що рішення артиста відмовитися від зйомок також пов'язане з браком часу на особисте життя. Актор одружений з актрисою Шарлоттою Райлі, пара виховує двох дітей, також у нього є 17-річний син від минулих стосунків.

"Том - одна з найзайнятіших людей у кіноіндустрії. Шарлотта його майже не бачить", - йдеться в матеріалі.

Про особу: Том Гарді Том Гарді — знаменитий британський актор, продюсер і сценарист. Він відомий своїми фізичними перевтіленнями, харизмою та здатністю грати складних, часто брутальних персонажів. Почав кар'єру з військових фільмів, дебютувавши в серіалі "Брати по зброї". Активно працює як у Голлівуді, так і в британському кіно. Здобув світову славу завдяки ролям у фільмах "Початок", "Темний лицар: Відродження легенди", "Веном", "Божевільний Макс: Дорога гніву" та серіалі "Табу". Отримав номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Виживший" (2015). Том серйозно займається бразильським джиу-джитсу і навіть перемагав на аматорських турнірах. Одружений з актрисою Шарлоттою Райлі, з якою познайомився на зйомках "Грозового перевалу". У пари двоє синів.

