"Недопрацював як чоловік": відомий актор двічі розлучився із дружиною

Христина Трохимчук
30 квітня 2026, 14:22
Костянтин Октябрський зважився на відверті зізнання про своє особисте життя.
Костянтин Октябрський — розлучення з дружиною

Відомий актор і ведучий Костянтин Октябрський відверто розповів про другий розлучення з дружиною. В інтерв'ю Аліні Доротюк зірка проектів "Кріпосна" і "Перші ластівки" не приховував своєї провини в тому, що стосунки завершилися через 10 років після початку.

За словами Октябрського, ініціатором розлучення виступила його дружина Саміра. Актор зазначив, що, можливо, не виправдав очікувань дружини в плані емоційної підтримки.

Костянтин Октябрський - серіали

"Чергова криза, з якою не змогли впоратися. Напевно, я десь недопрацював як чоловік. Не було тих почуттів, на які вона заслуговувала, на які вона розраховувала, тієї поваги, любові", — висловився знаменитість.

Історія стосунків Костянтина і Саміри дійсно неординарна — пара була разом 10 років і виховує двох дітей. Подружжя вже розлучалося, але згодом вирішило дати стосункам другий шанс і знову уклало шлюб. На жаль, зберегти почуття не вийшло. Актор зазначив, що, незважаючи на всю складність стосунків, зради в шлюбі не було.

Костянтин Октябрський — актор

"Я їй багато чим зобов'язаний, вона дивовижна жінка. Вона дуже хороша мати. Вона мудра, розумна. Коли я будував кар'єру, вона була з дітьми, займалася облаштуванням дому. Ось тому я дуже її поважаю, ціную за це", — поділився Октябрський.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Костянтин Октябрський

Костянтин Октябрський був актором "Велика різниця по-українськи" та ведучим "Орел і решка. Шопінг", повідомляє Вікіпедія. З 2020 року веде шоу "Ранок вдома" на каналі "ДОМ" разом з іншою українською телеведучою Лілією Ребрик. Знімався в серіалах "Кріпосна", "Перші ластівки", "Моє кіно" та "Госпіталь".

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
