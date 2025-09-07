Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці із затишною вітальнею за 10 секунд

Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/test-na-iq-naydite-4-otlichiya-na-kartinke-s-uyutnoy-gostinoy-za-10-sekund-10695797.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до наступного випробування? Уважно подивіться на дві картинки, на яких зображена затишна вітальня. На перший погляд картинки можуть здатися однаковими, але при уважному розгляді ви виявите, що на зображенні приховані 4 відмінності. Зможете знайти всі 4 відмінності за 10 секунд? Зверніть особливу увагу на меблі, прикраси та дрібні деталі. Готові? На старт, увага, марш!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Помітити всі чотири відмінності може бути непросто, але в цьому і полягає принадність таких головоломок, а також це цікавий спосіб вийти за рамки самого себе і підсвідомо задіяти свій мозок.

відео дня

Вам вдалося знайти всі чотири відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред