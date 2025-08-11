Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці зі скрипалем за 35 секунд

Віталій Кірсанов
11 серпня 2025, 03:00
8
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові розгадати чергову головоломку? Уважно подивіться на дві картинки з чоловіком, який грає на скрипці. На перший погляд вони можуть здатися схожими, але на них є 3 хитро заховані відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 35 секунд?

Читачам потрібно добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

відео дня

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

23:22Світ
Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

21:51Світ
РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція Зеленського

РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція Зеленського

20:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 серпня: Ракам - прорив, Тельцям - ідея

Гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 серпня: Ракам - прорив, Тельцям - ідея

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 серпня: Водоліям - образа, Рибам - переживання

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 серпня: Водоліям - образа, Рибам - переживання

Останні новини

04:30

Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українець

03:30

Прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера: вчені на порозі великої розгадки

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці зі скрипалем за 35 секунд

02:35

Удача посміхнеться двом знакам зодіаку 11 серпня: хто у списку

02:25

"Ні про що не шкодую": Оля Цибульська показала єдине фото зі свого весілля

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
01:30

Матуся відпочиває: як змінилася фігура Лесі Нікітюк після пологів

10 серпня, неділя
23:42

"Схаменіться, люди!": сестра Софії Ротару стала на захист співачки

23:22

Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

23:11

Віра Брежнєва повернулася в Україну: "Щаслива розділити момент"

Реклама
23:09

УПЛ: "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши з "Карпатами"Відео

22:14

У Німеччині прокоментували зустріч Трампа та Путіна: на що сподівається Мерц

21:59

Паніка – найгірший союзник: чому чутки про поступки Росії не варті увагиПогляд

21:51

Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

21:27

5 міфів СРСР: як пропаганда переписала історію та пам’ять

20:44

РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція ЗеленськогоФото

20:29

"Могла змінити хід історії": актриса розповіла про відмову Трампу в побаченні

20:13

Китайський гороскоп на завтра 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

20:08

Чому люди говорять уві сні: фахівці назвали основні причини

19:47

Влупить +12 і литимуть грозові дощі: Україну накриває потужна штормова погода

19:21

Окупанти вдарили по автовокзалу Запоріжжя: під завалами можуть бути люди

Реклама
19:04

"Очікується ґрунтова посуха": синоптик попередив про небезпечні погодні умови

18:52

У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

18:23

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

18:07

У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

17:52

В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

17:36

Як ЗСУ зірвали підступний план ворога і ліквідували ДРГ біля Покровська - DeepState

17:23

Наступний тиждень може стати доленосним для України - Bild

16:59

Курс євро готує сюрпризи: банкір розповів, що буде з валютою найближчим часом

16:47

Зеленський може приєднатися до переговорів на Алясці: у CNN дізналися деталі

16:20

"Витягнули старе ганчір'я з шафи": Волошина і його нову дівчину захейтили в Мережі

16:12

ЗСУ вразили командний пункт батальйону окупантів під Олешками: десятки вбитих

16:09

Штормовий вітер та дощі з грозами: деякі регіони України накриє похолодання

15:48

Під Одесою прогриміли потужні вибухи: відпочивальники загинули просто на пляжіВідео

15:22

Чому 11 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:20

Студентський гаманець потовстішає: в Україні анонсують кардинально нові стипендії

14:56

Україна назвала свої умови для завершення війни

14:38

Пряме влучання і потужна пожежа: ЗСУ дронами підірвали Саратовський НПЗ

14:35

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 9 секунд

14:33

Україна тріумфує на Всесвітніх іграх: як українські веслярі здивували світ

14:09

"СБУ більше мене не шукає": з Олексія Паніна зняли звинувачення

Реклама
14:03

У Путіна "не збираються" повертати території у двох областях - WP

13:57

"Україна дорого заплатить": Фіцо по-хамськи образив українців, у МЗС відповіли

13:27

Штраф або навіть вилучення авто: за який популярний тюнінг може покарати поліція

12:50

У яєчню-бовтанку додають один інгредієнт: секрет ідеальної стравиВідео

12:42

Як прибрати подряпини на підлозі з дерева: простий, але робочий спосіб

12:37

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

12:03

Послання Путіну і Трампу: європейські лідери зробили несподівану заяву

11:33

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

11:29

Зачистка на Сумщині: штурмовики ЗСУ "покришили" росіян і звільнили Безсалівку

11:22

Україна і союзники перед зустріччю Трампа та Путіна назвали США свій мирний план

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти