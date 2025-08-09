Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з парашутистом за 17 секунд

Віталій Кірсанов
9 серпня 2025, 03:00
2
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові розгадати чергову головоломку? На картинці ви бачите парашутиста, який стрибає з вертольота. На перший погляд, ці два зображення здаються схожими, але це не так. Між двома картинками є три відмінності, і тільки найуважніші зможуть знайти їх за 17 секунд.

Читачам потрібно добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

відео дня

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну тристоронню мирну угоду

Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну тристоронню мирну угоду

00:11Світ
Територіальні поступки та підписання мирного договору: Трамп зробив термінові заяви

Територіальні поступки та підписання мирного договору: Трамп зробив термінові заяви

23:53Політика
"Путін може послати Трампа": Лукашенко оскандалився через зухвалі заяви

"Путін може послати Трампа": Лукашенко оскандалився через зухвалі заяви

23:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Всесвіт на їхньому боці: три знаки зодіаку отримають те, про що довго мріяли

Всесвіт на їхньому боці: три знаки зодіаку отримають те, про що довго мріяли

В Україні світить арешт через вікна в авто: чому можна "загриміти" у в'язницю

В Україні світить арешт через вікна в авто: чому можна "загриміти" у в'язницю

Останні новини

03:30

Додасть шику: як вибрати колір вхідних дверей, щоб вразити з порога

03:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з парашутистом за 17 секунд

02:00

Розсмішать будь-кого: астрологи назвали ТОП-6 найвеселіших знаків зодіаку

01:25

7 ознак того, що у вас егоїстичні стосунки

00:23

Без нього нікуди: в Україні різко подорожчав важливий продукт

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне часОлещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час
00:11

Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну тристоронню мирну угоду

08 серпня, п'ятниця
23:53

Територіальні поступки та підписання мирного договору: Трамп зробив термінові заяви

23:23

"Путін може послати Трампа": Лукашенко оскандалився через зухвалі заявиВідео

23:21

Новий штам COVID-19 поширюється Україною: Stratus підтвердили в семи областях

Реклама
22:47

Точна копія: Мерайя Керрі показала, який вигляд має її доросла дочкаВідео

22:39

Згниє ще до зими: із чим не можна зберігати картоплю

22:22

"Полісся" підкорює Лігу конференцій: як житомиряни встановили рекорд українських клубів

22:11

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти ПутінаВідео

21:50

Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

21:48

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війниВідео

21:36

Ми досі стукаємо по дереву: як насправді виникли найвідоміші прикмети

21:00

"Повторне стягнення кредиту?": клієнти ПриватБанку скаржаться на "мінуси" на рахунках

20:43

"Потужний сигнал довіри": Рада ЄС схвалила багатомільярдний транш для України

20:42

Wi-Fi не дістає до кімнати: експерти назвали малопомітних "шкідників"Відео

19:46

Грозові дощі повертаються: в Україну йде різке похолодання

Реклама
19:41

Зустріч Путіна і Трампа вже запланована: Білий дім розповів подробиці

19:32

Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше - ЗМІ

19:23

Цікаві факти про 90-ті: що означала "кравчучка" та які речі стали символами епохиВідео

19:06

Путін не змінив своїх планів щодо України: чи виконає Трамп "хотілки" РосіїПогляд

18:57

Дочка в критичному стані: популярний у РФ співак терміново скасував гастролі

18:34

"Базіка, кінь, бульдозер": Лукашенко в яскравих фарбах висловився про ТрампаВідео

18:31

УЄФА заплатила клубам із РФ 10,8 млн євро, але українські залишилися без виплат - ЗМІ

18:02

Яким знакам зодіаку круто пощастить на Повний місяць 9 серпня: всього 3 щасливчики

18:02

Давній міф спростовано: чому подвиг Сусаніна вигадка та до чого тут українецьВідео

17:41

"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

17:36

Що не можна їсти 9 серпня: суворі прикмети, які не можна порушувати в піст

17:29

Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ назвали можливі країни для переговорів

17:22

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:12

Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

17:01

На вагу золота: кабачкова ікра з незвичайним інгредієнтомВідео

16:50

Як обрати моторну оливу: синтетика, напівсинтетика чи мінералка? новини компанії

16:45

Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

16:31

Секрет міцного союзу: психолог розкрив 4 головних ключі щасливих стосунків

16:28

Усім так можна: Могилевська лягла на асфальт у центрі ХрещатикаВідео

16:23

У пилу немає шансів: простий рецепт засобу, який забезпечить чистоту в доміВідео

Реклама
16:21

Залізничні квитки можуть подорожчати: в "УЗ" розповіли, чого чекати пасажирам

16:07

Путін погодився на переговори з Україною неспроста: політолог оцінив небезпеку

16:07

Цибуля буде свіжою місяцями: біля якого продукту її не можна зберігати

16:04

Вперше за два роки: в Україні полетіли вниз ціни одразу на декілька продуктів

15:43

Майже 40 років очолював державу - хто керував Україною найдовше в історіїВідео

15:36

"Ми це рішення ухвалимо": в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара

15:32

Трамп ударив по Індії 50% тарифами: у Reuters дізналися про першу реакцію Нью-Делі

15:19

Чому 9 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:04

Секретний засіб з аптечки: як захистити виноград від хвороб за копійкиВідео

14:56

Замість голубців та перців: рецепт фаршированих томатів з ніжною начинкою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти