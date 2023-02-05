'Збір грошей на дрон для ЗСУ': киянка розповіла, як заманювали дівчат на 'п'яні' вечірки

У запрошенні йшлося, що під час розважального стріму нібито збиратимуть гроші на потреби Збройних сил України.

Киянка розповіла, як отримала запрошення на вечірку, де знущалися з дівчат / Фото Нацполіції

27-річна киянка, модель і власниця тату-студії Аліна Левчук розповіла, що організатори скандальних вечірок, на яких знущалися з дівчат і знімали їх напівоголеними, прикривалися ЗСУ, коли розсилали запрошення. Скріншот листування киянка опублікувала на сторінці в Twitter.

У повідомленні йдеться, що під час розважального стріму нібито збиратимуть гроші на потреби Збройних сил України. Передбачалися різні конкурси, які і насторожили Аліну.

Левчук розповіла Українській правді, що раніше була незнайома з хлопцем, який надіслав запрошення на вечірку. Дівчина зізналася, що їй сподобалося те, що в ньому йдеться про "благодійний" захід.

"Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ – це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ні слова", – розповіла Аліна.

Дівчину зупинили ігри, які анонсували організатори.

"Для мене дивні моменти: ігри в пляшечку, переодягання якісь, тому я вирішила залишитися вдома", - каже дівчина.

Про те, що вона отримала запрошення на скандальну вечірку, Аліна зрозуміла через кілька днів.

"Я висвітлила це запрошення, тому що воно дуже невинно написано. Хотіла попередити дівчат, щоб вони були обережні. Тому що ми не захищені в наш час", – сказала Левчук.

Як повідомляв Главред, раніше в Мережі набула розголосу інформація про проведення в Києві "п'яних вечірок" групою 20-річних хлопців, які нібито родом з Івано-Франківська. Вони запрошували на свої вечірки дівчат, там поїли їх алкоголем, а потім знущалися з п'яних дівчат без свідомості й навіть здійснювали сексуальне насильство. Свої дії підозрювані знімали на відео, яке потім оприлюднили в Інтернеті.

1 лютого в Києві правоохоронці прийшли з обшуками в орендоване житло групи молодих людей, яких підозрюють в організації так званих "п'яних вечірок".

Пізніше організаторів скандальних вечірок залишили під вартою без права внесення застави.

Інші новини: