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"Мають отримати те, що робили з іншими": в ОП висловилися про долю ґвалтівників із Києва

2 лютого 2023, 19:40
Подоляк підкреслив, що ці хлопці мають отримати від 3 до 7 років ув’язнення у спецкамерах, де до таких людей є певне ставлення.
'Мають отримати те, що робили з іншими': в ОП висловилися про долю ґвалтівників із Києва
Подоляк висловилися про долю ґвалтівників із Києва / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що хлопці, які влаштовували у Києві п'яні вечірки та домагалися дівчат, мають отримати в камерах те, що робили з іншими.

Як зазначив Подоляк в інтерв'ю "24 каналу", у нього дуже жорстка позиція до цих молодиків. Він підкреслив, що ці хлопці мають отримати від 3 до 7 років ув’язнення у спецкамерах, де до таких людей є певне ставлення.

"Я не хочу називати деякі речі своїми іменами, але вони мають отримати те, що посіяли. У повному обсязі. Не треба на них хайпувати. Не треба з них робити якихось медіазірок. Мені здається, що це є найбільший бруд людської цивілізації – такі люди", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що існує чіткий алгоритм, як ставитись до цих суб'єктів, якого слід дотримуватися.

"По-перше, це неприйнятно категорично. По-друге, вони мають отримати максимальне покарання, краще юридичне. По-третє, вони мають отримати в неформальному спілкуванні те, що робили з іншими, в повному обсязі, а, може, й набагато жорсткіше", - підкреслив він.

Що відомо про п’яні вечірки у Києві

Нещодавно у мережі набула розголосу інформація про проведення в Києві п’яних вечірок групою 20-річних хлопців, які родом з Івано-Франківська. Вони запрошували на свої вечірки дівчат, там поїли їх алкоголем, а потім знущалися з непритомних і п’яних та навіть вчиняли сексуальне насилля.

Фото і відео з таких заходів підозрювані самі публікували в інтернеті. Згодом про це стало відомо поліції. В середу, 1 лютого, правоохоронці прийшли з обшуками в орендоване житло групи молодиків. Поліцейські встановили фігурантів і місця їхнього перебування. Було розпочате кримінальне провадження, ведуться слідчі дії та розшукові заходи в столиці та Україні й ще одному регіоні.

У четвер, 2 лютого, прокуратура Київської області повідомила про підозру у виготовленні та розповсюдженні порнографії двох блогерів, їх також перевіряють на причетність до шахрайства при зборі внесків для ЗСУ. Молодикам світить до 7 років за ґратами.

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