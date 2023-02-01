Ґвалтували дівчат на "п’яних вечірках" і публікували відео: у Києві викрили групу молодиків

Поліція встановила особи хлопців, які знущалися з немічних дівчат на орендованій квартирі. Почалося розслідування, відбуваються обшуки.

У Києві молодики знущалися з немічних дівчат на "п’яних вечірках"/ Нацполіція України

У Києві в середу, 1 лютого, правоохоронці прийшли з обшуками в орендоване житло групи молодиків, яких підозрюють в організації так званих "п’яних вечірок", на яких нібито домагалися дівчат.

Фото і відео з таких заходів підозрювані самі публікували в інтернеті. Коли про це стало відомо поліції, до хлопців нагрянули з обшуками. Про це повідомляє Нацполіція.

"Як тільки в інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили фігурантів і місця їхнього перебування. Було розпочате кримінальне провадження, ведуться слідчі дії та розшукові заходи в столиці та Україні й ще одному регіоні.

"Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальніша інформація буде опублікована пізніше", – зазначають у Нацполіції.

Раніше у мережі набула розголосу інформація про проведення в Києві "п’яних вечірок" групою 20-річних хлопців, які начебто родом з Івано-Франківська. Вони нібито запрошували на свої вечірки дівчат, там поїли їх алкоголем, а потім знущалися з непритомних і п’яних та навіть вчиняли сексуальне насилля. Свої дії підозрювані знімали на відео, яке потім оприлюднювали в інтернеті.

Після того, як відповідні відео з’явилися у мережі, це спричинило бурю закликів до покарання зловмисників за такі дії.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у селі Очерет Зоря Пологівського району російські окупанти вбили всю сім’ю разом з малолітніми дітьми. Батька з двома дітьми вони розстріляли, а матір після цього зґвалтували і задушили.

Нагадаємо, у захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадирівці зґвалтували російську пропагандистку телеканалу "НТВ" Ольгу Зенкову, а оператора каналу Артема Єпіфанова побили.

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