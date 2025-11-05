Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

Українські підрозділи також просунулись на Покровському напрямку.

https://glavred.net/front/vrag-prodvinulsya-srazu-v-treh-oblastyah-ukrainy-deepstate-raskryl-detali-10712630.html Посилання скопійоване

DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення / Колаж: Главренд, фото: Генштаб, DeepState

Коротко про головне:

Аналітики DeepState оновили мапу та показали зміни на фронті

Ворог просунувся в кількох областях України

Українська армія ж просунулася на Покровському напрямку

У середу, 5 листопада DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення - російська армія просунулась одразу в чотирьох населених пунктах у Донецькій, Харківській та Дніпропетвровській областях.

Українська армія просунулась на Покровському напрямку - відкинула противника поблизу села Шахове. Про це повідомили аналітики DeepState.

відео дня

Однак ворог просунувся одразу в чотирьох населених пунктах - поблизу села Володимирівка Покровського району Донецької області, сіл Бологівка та Кам'янка Куп'янського району на Харківщині та села Привілля Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Чи захопить ворог Покровськ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про ймовірність захоплення Покровська росіянами, і куди, в разі успіху, окупант піде далі. Коваленко зазначив, якщо війська РФ все ж захоплять Покровськ, це буде їхньою оперативно-тактичною перемогою, далі вони зможуть наступати на всі сторони світу.

Втім, експерт уточнив, що наразі ситуація на Покровську не така складна, як її зображують росіяни, втім загроза все ж є. Основна задача військ РФ у Покровську - не прямі боєзіткнення з українськими оборонцями, а розосередження та інфільтрація по місту.

Коваленко припускає, що захопивши Покровськ, найімовірніше, росіяни рушать у напрямку на Добропілля.

"Безумовно, росіяни можуть діяти як завгодно, за будь-яким сценарієм, нелогічним і непередбачуваним. Але за військовою наукою та логікою, вони мали б далі піти на Добропілля", - додав експерт

Ситуація на фронті - важливі новини

Як повідомляв Главред, оточення українських підрозділів та частин у Покровську немає. Про це заявили в Генштабі ЗСУ. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Зазначається, що наразі проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ.

Крім того, екіпажі танків 5 окремої штурмової бригади ЗСУ знищили ворожу штурмову групу ворога, яка готувалася до атаки українських позицій. Українські воїни виявили і знищили вороже угруповання, що переховувалося в будівлі, зосередивши свої сили для подальшого наступу.

Нагадаємо, як повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на українських військових, у районі Покровська на Донеччині ситуація стрімко загострюється. Росіяни продовжують наступати та намагаються повністю оточити українське угруповання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред