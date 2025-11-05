Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиції: ексклюзивне відео

Коротко:
- Танкісти з 5 штурмової виявили групу окупантів, що готувалась до штурму українських позицій
- Після кількох прицільних пострілів вороже угруповання знищили ще до початку атаки
- У бою брали участь два танки - "Грін" та "Кізі"
На фронті екіпажі танків 5 окремої штурмової бригади ЗСУ знищили ворожу штурмову групу ворога, яка готувалися до атаки українських позицій.
Українські танкісти виявили вороже угруповання, що переховувалося в будівлі, зосередивши свої сили для подальшого наступу. В бою брали участь екіпажі двох танків - "Грін" та "Кізі". Відео операції бригада оприлюднила у своєму Telegram.
Українські воїни діяли на випередження - після кількох точних прицільних пострілів позиція окупантів була знищена разом із особовим складом.
"Противник накопичував особовий склад для штурму наших позицій. Однак екіпажі 5 штурмової діяли на випередження - точно і рішуче. Після кількох прицільних пострілів вороже угруповання було знищене ще до початку атаки. Кожен постріл - результат злагодженої роботи команди, яка впевнено тримає лінію оборони та знищує ворога, не залишаючи йому шансів" - повідомляють у бригаді.
Операції ЗСУ - останні новини
Як повідомляв Главред, у Куп'янську ЗСУ проводить спецоперацію. Її мета - зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич. Зараз над операцією працюють декілька підрозділів.
Нагадаємо, ВМС України провели операцію на буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі. Також у ході операції ліквідовано техніку спостереження та ПТРК.
Крім того, українські розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму. Бійці знищили російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи енергозабезпечення пункту управління С-400.
