Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиції: ексклюзивне відео

Українські бійці впритул вдарили в будівлю, де росіяни зосереджували свої сили для подальшого наступу.

Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиціїа / Скриншот з відео: 5 окремоа штурмова київська бригада

Коротко:

Танкісти з 5 штурмової виявили групу окупантів, що готувалась до штурму українських позицій

Після кількох прицільних пострілів вороже угруповання знищили ще до початку атаки

У бою брали участь два танки - "Грін" та "Кізі"

На фронті екіпажі танків 5 окремої штурмової бригади ЗСУ знищили ворожу штурмову групу ворога, яка готувалися до атаки українських позицій.

Українські танкісти виявили вороже угруповання, що переховувалося в будівлі, зосередивши свої сили для подальшого наступу. В бою брали участь екіпажі двох танків - "Грін" та "Кізі". Відео операції бригада оприлюднила у своєму Telegram.

Українські воїни діяли на випередження - після кількох точних прицільних пострілів позиція окупантів була знищена разом із особовим складом.

"Противник накопичував особовий склад для штурму наших позицій. Однак екіпажі 5 штурмової діяли на випередження - точно і рішуче. Після кількох прицільних пострілів вороже угруповання було знищене ще до початку атаки. Кожен постріл - результат злагодженої роботи команди, яка впевнено тримає лінію оборони та знищує ворога, не залишаючи йому шансів" - повідомляють у бригаді.

Операції ЗСУ - останні новини

Як повідомляв Главред, у Куп'янську ЗСУ проводить спецоперацію. Її мета - зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич. Зараз над операцією працюють декілька підрозділів.

Нагадаємо, ВМС України провели операцію на буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі. Також у ході операції ліквідовано техніку спостереження та ПТРК.

Крім того, українські розвідники знищили важливі об'єкти російської ППО в Криму. Бійці знищили російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи енергозабезпечення пункту управління С-400.

