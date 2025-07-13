Окупанти впритул підійшли до Дніпропетровської області: у ЗСУ зробили заяву

Бої наблизилися до населених пунктів, які розташовані біля адмінмежі Дніпропетровщини.

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ЗСУ ведуть бої з окупантами на адмінкордоні з Дніпропетровщиною / Колаж: 4-та ОТБр (ілюстративне фото), Вікіпедія

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Бої щільно наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

Ворог не контролює території в Дніпропетровській області

Російські війська намагаються зайти до Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до адміністративного кордону. Проте окупантів на Дніпропетровщині немає, ворог не контролює території в регіоні. Про це заявив представник угруповання Хортиця Віктор Трегубов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворога на Дніпропетровщині немає.

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"Станом на цей момент на території Дніпропетровської області він (ворог) не перебуває. Хоча бої щільно наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону", - уточнив Трегубов.

Представник Хортиці додав, що території біля адмінкордону ворог не захопив.

Також Віктор Трегубов наголосив, що окупанти вже три тижні заявляють про своє нібито входження до Дніпропетровської області та навіть знімають фейкові відео.

Що відомо про ОСГВ Хортиця / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили про захоплення окупантами населених пунктів Новоукраїнка та Зелений Кут, що розташовані поблизу Дніпропетровщини. Вони намагаються прорватися до адмінкордону з областю.

Росіяни активізувалися біля Дніпропетровської області, розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков. Вони намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку. Воїни Сил оборони відбивають ворожі атаки.

Ворог іноді проривається в Дніпропетровську область, але вибратися звідти вже не може, сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, окупанти, таким чином, намагаються обійти лінії оборони ЗСУ в Покровську.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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