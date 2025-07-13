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Війська РФ посилили атаки на важливому напрямку: ЗСУ попередили про плани ворога

Андрій Ганчук
13 липня 2025, 20:18
677
У "планах" у росіян - острови на Дніпрі.
Війська РФ, Херсонська область
Росіяни намагаються висаджуватися на островах на Дніпрі / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, DeepState

Головне:

  • Росіяни посилили кількість штурмів на Херсонщині
  • Ворог намагається просунутися на острови та захопити їх
  • Війська РФ посилили обстріли правого берега Дніпра

Війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що порівняно з минулими тижнями, ворожі сили намагаються наступати у 2-3 рази частіше.

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"Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щоденно проводить один-два невеликих штурми, і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щоденно відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції", - пояснив Волошин.

Росіяни намагаються вийти на плацдарми

За його словами, окупанти активізувалися для того, щоб спробувати вийти на деякі плацдарми і взяти їх під контроль. Спочатку ворог спрямовує на острови безпілотники, щоб скинути продукти, боєприпаси та озброєння, а потім намагається там висадитися.

"Після цього група намагається туди висадитися і закріпитися. Звісно, це робити непросто, адже на цих островах навіть окопатися ніколи - копнеш і вже підступає вода. Побудувати якесь укриття там теж неможливо. Але противник намагається все це робити", - зазначив Волошин.

Крім того, він також сказав, що росіяни на 10-15% збільшили кількість ударів по правому березі Дніпра. Здебільшого, безпілотниками. Ворог спрямовує БПЛА на місцевих жителів і цивільну інфраструктуру частіше, ніж по військових цілях.

"Вони намагаються зробити вздовж берега "мертву зону". Тобто зруйнувати всі укріплення, укриття, щоб нам ніде було триматися", - уточнив речник Сил оборони.

Владислав Волошин наголосив, що поки зарано говорити про масштабні штурми росіян або форсування Дніпра. Ворог до цього готується, але підготовка поки що дуже віддалена.

Війна в Херсонській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, згідно з яким забаганки Путіна не обмежаться Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Ворог має намір будувати так звані буферні зони і за межами того, що захопили окупанти.

На лівобережжі Херсонщини фіксувалися випадки саботажу окупантами наказів свого командування. Мета - уникнути безглуздих штурмів, які приречені на провал, повідомляли партизани Атеш.

Ворог зосереджує сили в Херсонській області для проведення штурмів, говорив Владислав Волошин. Він нагадав, що більша частина островів на Дніпрі під контролем Сил оборони, які відбивають атаки противника.

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Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

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