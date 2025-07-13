Війська РФ посилили атаки на важливому напрямку: ЗСУ попередили про плани ворога

Головне:
- Росіяни посилили кількість штурмів на Херсонщині
- Ворог намагається просунутися на острови та захопити їх
- Війська РФ посилили обстріли правого берега Дніпра
Війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що порівняно з минулими тижнями, ворожі сили намагаються наступати у 2-3 рази частіше.
"Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щоденно проводить один-два невеликих штурми, і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щоденно відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції", - пояснив Волошин.
Росіяни намагаються вийти на плацдарми
За його словами, окупанти активізувалися для того, щоб спробувати вийти на деякі плацдарми і взяти їх під контроль. Спочатку ворог спрямовує на острови безпілотники, щоб скинути продукти, боєприпаси та озброєння, а потім намагається там висадитися.
"Після цього група намагається туди висадитися і закріпитися. Звісно, це робити непросто, адже на цих островах навіть окопатися ніколи - копнеш і вже підступає вода. Побудувати якесь укриття там теж неможливо. Але противник намагається все це робити", - зазначив Волошин.
Крім того, він також сказав, що росіяни на 10-15% збільшили кількість ударів по правому березі Дніпра. Здебільшого, безпілотниками. Ворог спрямовує БПЛА на місцевих жителів і цивільну інфраструктуру частіше, ніж по військових цілях.
"Вони намагаються зробити вздовж берега "мертву зону". Тобто зруйнувати всі укріплення, укриття, щоб нам ніде було триматися", - уточнив речник Сил оборони.
Владислав Волошин наголосив, що поки зарано говорити про масштабні штурми росіян або форсування Дніпра. Ворог до цього готується, але підготовка поки що дуже віддалена.
Війна в Херсонській області - новини за темою:
Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, згідно з яким забаганки Путіна не обмежаться Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Ворог має намір будувати так звані буферні зони і за межами того, що захопили окупанти.
На лівобережжі Херсонщини фіксувалися випадки саботажу окупантами наказів свого командування. Мета - уникнути безглуздих штурмів, які приречені на провал, повідомляли партизани Атеш.
Ворог зосереджує сили в Херсонській області для проведення штурмів, говорив Владислав Волошин. Він нагадав, що більша частина островів на Дніпрі під контролем Сил оборони, які відбивають атаки противника.
Інші новини:
- Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі
- Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюанс
- РФ атакує Україну новими безпілотниками: що відомо про нові дрони і який вони мають вигляд
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред