ЗМІ пишуть, що окупанти вивезли людей із села на Сумщині: що кажуть в ОВА

У прикордонних громадах Сумської області ведеться евакуація мирних жителів через загрозу атак російських окупантів. Зокрема, частину людей на бронемашинах вивезли з Краснопільської громади. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Із прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів... Із Краснопільської громади на броньованому транспорті евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від евакуації", - написав він.

За словами Григорова, евакуйовані зараз перебувають у транзитному центрі та отримують необхідну допомогу. Евакуюють зараз усіх жителів, які заздалегідь подали заявки, заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами.

"Ворог не залишає вибору жителям населених пунктів біля кордону. Єдиний правильний крок - евакуація заради збереження життя", - зазначив Григоров.

Варто зазначити, що ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" з посиланням на власні джерела почало повідомляти, що росіяни нібито прорвалися через кордон ще на одній ділянці на Сумщині та зайшли в населений пункт Грабівське Краснопільської громади.

Захід окупантів нібито стався в ніч на 20 грудня. Росіяни нібито викрали з Грабовського понад 50 осіб, які відмовлялися від евакуації, і переправили їх на російську територію для "фільтраційних заходів". Також була інформація, що окупанти рухаються в напрямку населених пунктів Високий і Рясне.

Староста села Грабівське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", що 20 грудня росіяни вивезли близько 50 жителів на територію Росії. Дітей серед них не було.

"Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Микула також повідомив "Суспільному" про активізацію російських військ у районі Грабовського, ситуація уточнюється", - додали журналісти.

"Українська правда" написала, що спроби штурму на ділянці кордону Сумщини в районі Грабовського тривають кілька днів. Росіяни отримують відсіч і не змогли просунутися вглиб.

Коли Росія може припинити війну

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що змусити Росію припинити війну може винятково виснаження і втрата ініціативи на полі бою у форматі наступальних і оборонних дій.

"Росія не має того потенціалу, який у неї був у 2022 році. Наше завдання - її максимально виснажити. Після цього почнеться зворотний процес. Коли країна не може тримати оборону, вона починає відступати. Це цілком може статися і з російськими військами", - підкреслив він.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Тим часом у партизанському русі Атеш повідомляють, що окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати. За щомісячну оплату, у розмірі 50 тисяч рублів готівкою, загарбники залишаються при штабі, або ж їх оформляють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".

Крім цього, як писав Главред, Третій корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту і поліпшити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

