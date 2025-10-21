Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

Росія накопичує техніку пів року, щоб проводити осінні штурми під прикриттям туманів і низької хмарності.

https://glavred.net/front/polgoda-nakaplivali-tehniku-polkovnik-zapasa-raskryl-namereniya-vraga-na-fronte-10708412.html Посилання скопійоване

Російські окупанти готують механізовані штурми на Малу Токмачку / Колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

Росія використовує тумани та низьку хмарність для штурмів

ЗСУ вже ліквідували одну колону та борються з наступами ворога

Напрямок на Малу Токмачку стратегічно важливий для РФ

Механізовані штурми російських окупантів на Малу Токмачку Запорізької області тривають, причому ворог готувався до них близько пів року. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

Росія накопичувала техніку пів року

"Практично не було техніки. Вони приблизно пів року і більше збирали її у другу хвилю. Тобто взяли так звану паузу для виробництва, відновлення, накопичення техніки, вивели її. Зараз там виведена друга хвиля практично в армійські тили. За деякими позиціями вони намагаються виводити її. Десятки одиниць техніки буває у колонах", – зазначив експерт. відео дня

Використання погоди для штурмів

За його словами, окупанти намагаються використовувати осінню погоду для штурмів, адже тумани та низька хмарність обмежують ефективність FPV-дронів ЗСУ.

"Півтора – два місяці такої погоди, коли можна буде під прикриттям дощів, туманів, низької хмарності виконувати штурми, зокрема, з підтримкою техніки. Вони будуть використовувати цей час", – пояснив Світан.

Українські захисники вже знайшли механізми для знищення російських колон у складних погодних умовах. Одна з колон вже була ліквідована, а по всій лінії фронту від Василівки до Куп’янська щодня знищується кілька колон.

Стратегічне значення Малої Токмачки

Напрямок на Малу Токмачку є стратегічно важливим для росіян, оскільки їм потрібно вийти на висоти перед Запоріжжям.

"Зараз вони намагалися вийти з Василівки через Кам'янське вздовж старого берега Каховського водосховища у бік Запоріжжя. Їх зупинили, окупанти зазнали досить серйозних втрат. ЗСУ відбили Малу Токмачку, взяли під контроль", – додав експерт.

Загроза для Запоріжжя

Він також підкреслив, що від цих висот до Запоріжжя всього до 15 кілометрів, що дозволяє окупантам потенційно використовувати артилерію для обстрілів південних околиць міста. Тому на напрямку вже задіяні додаткові резерви.

Російська логістика у цьому регіоні ускладнена: основні хаби розташовані приблизно за 500 км, але ворог концентрує техніку поблизу Токмака та Василівки для спроб розширення сухопутного коридору по лінії Запоріжжя – Покровськ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.

Тим часом на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку. Боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України повідомив, що цей напрямок залишається одним із найважчих.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 жовтня, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляють у пресслужбі Сил оборони півдня.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред