Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

Руслан Іваненко
21 жовтня 2025, 22:06
113
Росія накопичує техніку пів року, щоб проводити осінні штурми під прикриттям туманів і низької хмарності.
Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті
Російські окупанти готують механізовані штурми на Малу Токмачку / Колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

  • Росія використовує тумани та низьку хмарність для штурмів
  • ЗСУ вже ліквідували одну колону та борються з наступами ворога
  • Напрямок на Малу Токмачку стратегічно важливий для РФ

Механізовані штурми російських окупантів на Малу Токмачку Запорізької області тривають, причому ворог готувався до них близько пів року. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

Росія накопичувала техніку пів року

"Практично не було техніки. Вони приблизно пів року і більше збирали її у другу хвилю. Тобто взяли так звану паузу для виробництва, відновлення, накопичення техніки, вивели її. Зараз там виведена друга хвиля практично в армійські тили. За деякими позиціями вони намагаються виводити її. Десятки одиниць техніки буває у колонах", – зазначив експерт.

відео дня

Використання погоди для штурмів

За його словами, окупанти намагаються використовувати осінню погоду для штурмів, адже тумани та низька хмарність обмежують ефективність FPV-дронів ЗСУ.

"Півтора – два місяці такої погоди, коли можна буде під прикриттям дощів, туманів, низької хмарності виконувати штурми, зокрема, з підтримкою техніки. Вони будуть використовувати цей час", – пояснив Світан.

Українські захисники вже знайшли механізми для знищення російських колон у складних погодних умовах. Одна з колон вже була ліквідована, а по всій лінії фронту від Василівки до Куп’янська щодня знищується кілька колон.

Стратегічне значення Малої Токмачки

Напрямок на Малу Токмачку є стратегічно важливим для росіян, оскільки їм потрібно вийти на висоти перед Запоріжжям.

"Зараз вони намагалися вийти з Василівки через Кам'янське вздовж старого берега Каховського водосховища у бік Запоріжжя. Їх зупинили, окупанти зазнали досить серйозних втрат. ЗСУ відбили Малу Токмачку, взяли під контроль", – додав експерт.

Загроза для Запоріжжя

Він також підкреслив, що від цих висот до Запоріжжя всього до 15 кілометрів, що дозволяє окупантам потенційно використовувати артилерію для обстрілів південних околиць міста. Тому на напрямку вже задіяні додаткові резерви.

Російська логістика у цьому регіоні ускладнена: основні хаби розташовані приблизно за 500 км, але ворог концентрує техніку поблизу Токмака та Василівки для спроб розширення сухопутного коридору по лінії Запоріжжя – Покровськ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.

Тим часом на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку. Боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України повідомив, що цей напрямок залишається одним із найважчих.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 жовтня, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляють у пресслужбі Сил оборони півдня.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

22:41Україна
Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

22:06Фронт
Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося "перемолоти" ворога

Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося "перемолоти" ворога

20:21Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

Останні новини

22:41

"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

22:19

"Офіційне повідомлення": розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка

22:06

Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

21:54

Забудете про "Оселедець під шубою": цей салат з буряка підкорить з першої ложки

21:31

Тепер без тонометра: вчені розкрили нові правила вимірювання артеріального тискуВідео

Останнє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФОстаннє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФ
20:53

"Гравці його слухають": хто має більший вплив на "Динамо", ніж Шовковський

20:38

"Чоловік ніде не зміг знайти 95-й": у РФ бензинова криза набирає обертів

20:28

Помиляються майже всі: де зберігати овочі, щоб вони залишалися свіжими довше

20:21

Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося "перемолоти" ворога

Реклама
20:21

Озера, по яких можна ходити: киплячі, асфальтові й плямисті дива Землі

20:15

12 кроків для миру - Україна та Європа готують план закінчення війни, його умови

20:06

Цибуля на перо без клопоту: простий осінній трюк і не тільки для огородуВідео

19:40

Прийде раптове похолодання та посиляться дощі: оголошено штормове попередження

19:38

Сніданок з яйця абсолютно по-новому: шикарний рецепт з чотирьох інгредієнтів

19:21

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України

19:12

Україна готова закінчити війну: Зеленський вийшов з рішучою заявою

19:10

РФ обрала новий шлях ударів по УкраїніПогляд

19:07

Трамп різко відмінив зустріч з Путіним у Будапешті - перші подробиці

19:03

Нацисти та Ковчег Завіту: історики пояснили, навіщо Гітлеру був потрібен артефакт

18:51

Мінус літаки у ворога: у СБУ розкрили деталі удару по російському аеродромуВідео

Реклама
18:38

Кмітливі господині закликали поставити у шафу каштани - навіщо це потрібно

18:37

Надважливий нюанс: що треба зробити перед посадкою озимих часнику та цибулі

18:32

Путін і Трамп зустрінуться у Будапешті - відома дата

18:08

Культурне мародерство Росії: як століттями грабують Україну

18:04

На концерті Бужинської в Миколаєві побилися жінки: співачка в шоці, у Мережі сперечаються

17:51

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

17:39

Чому канадці взимку виходять на вулицю в шортах: неочікувана відповідь

17:33

Пенсія з мінімалки: на яку суму можуть розраховувати українці

17:28

Жінка привела собаку в центр дресирування: поведінка пса на заняттях збентежила

17:27

Часу залишилося небагато: коли в Україні почне дорожчати базовий продукт

17:16

Що насправді залишили льодовики на Поліссі — науковці здивовані

17:02

З приходом ексдетектива НАБУ Риковцева в "Укрзалізницю" державі було завдано збитків на 77 млн грн, – експерт

16:52

Як вкоротити джинси без підрізання: секретний спосіб від блогерки

16:45

Трамп сказав Зеленському не розраховувати зараз на постачання Томагавків - WSJ

16:43

Чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Путіна: зʼявився прогноз екс-міністра

16:36

Субсидії для українців у 2025 році: як визначають суму на опалювальний сезон

16:34

Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

16:30

"Назавжди залишишся найкращим": Нікіта Добринін розповів про болючу втрату

16:22

Наказала влада СРСР: таємниця легендарного гімну Києва, яку знають одиниці

16:15

Понад двадцять прильотів: РФ масовано атакувала Новгород-Сіверський, є жертви

Реклама
16:06

Київ, Львів і не тільки: РФ готує масовані удари — які міста під загрозоюВідео

15:54

Любов і трагедії: Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США - Кеннеді

15:52

Прогноз Таро на молодик 21 жовтня: Дівам - подарунки долі, Рибам - свобода, Ракам - більВідео

15:36

Як потрапити на "Холостяк": Анна Неплях розкрила, як стати учасницею шоуВідео

15:18

Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

15:10

Хотів підірвати ТЦК: СБУ викрила агента РФ

15:00

Ножем у груди: у Москві в під'їзді по-звірячому вбили відомого режисера

15:00

Миші підуть самі: хитрощі, які відвадять гризунів із дому

14:56

Погода покаже особливий характер: Україну накриє холодний атмосферний фронт

14:40

В Україні можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти - що вплине на ціни

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти