Дві "пастки смерті": війська РФ застрягли під Добропіллям - The Economist

Анна Ярославська
20 жовтня 2025, 11:42
Росіяни намагаються окупувати Покровськ і Костянтинівку, але успіху не мають.
Добропілля, ЗСУ
Війська РФ застрягли на Донбасі після величезних втрат / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstatemap.live

Коротко:

  • Під Добропіллям армія РФ втратила близько 10 тис. військовослужбовців і 50 одиниць бронетехніки
  • Окупанти опинилися у двох зонах оточення
  • Росія намагається захопити Покровськ і Костянтинівку, але безуспішно
  • Костянтинівка не впаде найближчим часом

Під Добропіллям російська армія втратила 10 тисяч осіб живої сили. Крім того, утворилося дві зони оточення, з яких не можуть вийти окупанти. Про це виданню The Economist повідомив підполковник Арсен "Лемко" Димитрик із першого корпусу Нацгвардії.

Димитрик розповів медіа про масовані механізовані штурми ЗС РФ і про знищення близько 50 російських бронемашин. За його словами, у точці прориву під Добропіллям спочатку було близько сотні ворожих солдатів, а тепер їх "менше сотні".

"Вони опинилися в пастці у двох "кільцях". [Димитрик] не очікує, що росіяни протримаються ще довго", - цитує видання слова командира.

Під Костянтинівкою журналісти поспілкувалися з екіпажем дронів, "Тимоном", "Циганом" і "Пікассо", які запускали "Вампіри" по позиціях противника. З'ясувалося, що після виконання завдання вони мчать назад на швидкості 120 км/год, щоб не потрапити під удар ворожих БпЛА. Паралельно на лінії фронту працює артилерія, дороги прикриті антидроновими сітками, людей не видно, а бійців супроводжує гавкіт собак.

Чи впаде Костянтинівка?

На основі пояснень військових у статті зазначається, що росіяни намагаються окупувати Покровськ і Костянтинівку, але успіху не мають. Водночас під загрозою вже опинилася Дружківка, а також дорога на Ізюм.

Підрозділи ЗС РФ застрягли між Покровськом і Дружківкою, і далі просування буде ускладнене, оскільки впало листя, і солдати не зможуть ховатися і рухатися вперед.

На думку командира екіпажу дронів 44-ї механізованої бригади майора В'ячеслава Шутенка, Костянтинівка найближчим часом "не впаде", але росіяни все ж підійшли "набагато ближче".

"З огляду на те, що осіннє листя опадає, оголюючи обидві сторони укриття, стає зрозуміло, що росіяни зазнали невдачі. Але вони відкинули українців на обох фронтах, хоч і з величезними втратами. На військовому фронті війни кривава штовханина триває вздовж усієї лінії фронту", - зазначає видання.

Дві 'пастки смерті': війська РФ застрягли під Добропіллям - The Economist
​Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів про актуальну ситуацію на фронті. За його словами, біля Лиману росіян немає, а біля Дніпропетровщини є успіхи.

"Раніше російські війська захопили вісім сіл на адмінкордоні з Дніпропетровщиною. Пізніше Сили оборони відбили чотири. За решту триває боротьба", - зазначив президент 20 жовтня.

Інформація про повну окупацію Куп'янська російськими військами не відповідає дійсності. Навіть про частковий контроль міста ворогом поки що говорити зарано. Про це заявив військовий оглядач Богдан Мірошников.

За його словами, "Куп'янськ повністю не окупований. І навіть наполовину не окупований".

"Те, що ворожі групи вештаються мало не по всьому правому березі міста - явище недостатнє для того, щоб говорити про контроль правого берега з боку ворога", - підкреслив Мірошников.

Літній наступ Росії в Україні виявився провальним. Попри безпрецедентні мобілізаційні зусилля і щоденні атаки, територіальні успіхи на фронті виявилися мізерними, а втрати - катастрофічними, пише The Economist.

Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: думка експерта

Населені пункти, які розташовані на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і Донбасу можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію. Загрози для міста Дніпро немає. Про це під час чату на Главред розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

За його словами, російські війська не намагаються захопити щось стратегічно важливе в Дніпропетровській області. Вони просто хочуть показати і російському населенню, і світу, що вони можуть просуватися в ще одній області України.

"Поки що немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро. А що стосується перекидання військ, то Росія постійно перекидає свої війська вздовж лінії фронту, тому, на мій погляд, немає підстав вважат и, що у зв'язку з цим там виникає якась особлива небезпека - вона не більша, ніж на інших ділянках фронту", - сказав Гетьман.

Інші новини:

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

