Операція в тилу ворога: бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів

Сергій Кущ
21 жовтня 2025, 11:14
У ході спеціальних дій, бійці знищили росіян, а згодом, після влаштування засідки – ліквідовано ще кілька штурмових груп РФ.
Бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів
Бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів / Колаж Главред, фото: t.me/ukr_sof, скріншот

Головне:

  • Бійці ССО провели спецоперацію на Північно-Слобожанському напрямку
  • У результаті спецдій підтверджено знищення 13 окупантів

На Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.

Операцію провели бійці групи "А" 1-го загону 144-го центру, в результаті чого було знищено 13 окупантів. Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

відео дня

Зазначається, що спершу спецпризначенці проникли в тил росіян і згодом, провівши дорозвідку, здійснили наліт.

"Оператори ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, спешели здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях", - йдеться в повідомленні.

Після цього було прийнято рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях та влаштувати засідку на російські групи підкріплення.

"Завдяки рішучим діям операторів, злагодженій роботі БПЛА та мінометних розрахунків, вдалося знищити ще кілька штурмових груп ворога", - пишуть у ССО ЗСУ.

Ситуація на Сумщині - головні новини

Главред раніше писав, що російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано. Про це заявив президент Володимир Зеленський після Ставки Головнокомандувача. Він додав, що бої в прикордонній Сумській області тривають, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок понесених втрат.

Операція в тилу ворога: бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів
Суми / Инфографика: Главред

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що росіяни поступово відводять свої підрозділи із Сумської області . На Хотинському та Юнаківському напрямках ворожа активність суттєво знизилася. Противник перекидає сили, зокрема, і на південь.

Аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просунулися в Сумській, Луганській та Дніпропетровській областях. Зафіксовано просування в Юнаківці на Сумщині, Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Січневого Дніпропетровської області.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України
