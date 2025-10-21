Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося 'перемолоти' ворога

Попри масований наступ ворога, жодна позиція ЗСУ не втрачена.

ЗСУ відбили ворожий штурм під Оріховом / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот з відео

Головне:

ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку

Українські бійці завдали ворогу значних втрат

У понеділок, 20 жовтня, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляють у пресслужбі Сил оборони півдня.

За даними військових, ворожий наступ відбувався у двох основних напрямках - на села Мала Токмачка та Новоандріївка. У штурмі брали участь підрозділи 71-го та 503-го мотострілецьких полків російської армії - загалом до двох рот з бронетехнікою.

Аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин, 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Українські воїни зустріли ворога щільним вогнем дронів, артилерії та піхоти, внаслідок чого значну частину російської техніки було знищено.

На Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено.

Загальні втрати техніки російських окупантів на межі зон відповідальності 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць — переважно завдяки ефективним діям операторів ударних дронів.

Ворожому десанту не вдалося прорватися до позицій українських захисників.

Попри масований наступ, жодна позиція ЗСУ не втрачена, а втрат серед українських захисників немає.

Як українські бійці відбивали ворожий штурм - дивіться відео:

