Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося 'перемолоти' ворога

Головне:
- ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку
- Українські бійці завдали ворогу значних втрат
У понеділок, 20 жовтня, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляють у пресслужбі Сил оборони півдня.
За даними військових, ворожий наступ відбувався у двох основних напрямках - на села Мала Токмачка та Новоандріївка. У штурмі брали участь підрозділи 71-го та 503-го мотострілецьких полків російської армії - загалом до двох рот з бронетехнікою.
Аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин, 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Українські воїни зустріли ворога щільним вогнем дронів, артилерії та піхоти, внаслідок чого значну частину російської техніки було знищено.
На Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено.
Загальні втрати техніки російських окупантів на межі зон відповідальності 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць — переважно завдяки ефективним діям операторів ударних дронів.
Ворожому десанту не вдалося прорватися до позицій українських захисників.
Попри масований наступ, жодна позиція ЗСУ не втрачена, а втрат серед українських захисників немає.
Як українські бійці відбивали ворожий штурм - дивіться відео:
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.
Тим часом на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку. Боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України повідомив, що цей напрямок залишається одним із найважчих.
Військовий оглядач Богдан Мірошников припустив, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.
Про джерело: Сили оборони півдня
Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.
