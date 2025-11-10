Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

Росія нарощує угрупування під Покровськом і намагається прорвати українську лінію оборони.

https://glavred.net/front/kreml-gotovit-finalnyy-hod-na-donbasse-syrskiy-obyasnil-plany-rf-nyp-10714181.html Посилання скопійоване

Сирський спростовує фейки про захоплення міста / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

РФ перекинула близько 150 тис. військ під Покровськ

У наступі — великі механізовані групи і 4 бригади МП

ЗСУ тримають оборону й завдають окупантам істотних втрат

Росія розпочала масштабну стратегічну наступальну операцію в районі Покровська, перекинувши туди значні сили. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі The New York Post.

За його словами, противник намагається прорвати українську оборону, зосередивши у напрямку Покровська велику кількість військ, техніки та морської піхоти.

відео дня

"Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони і захопити цей район", — зазначив Сирський.

Він спростував заяви російських пропагандистів про нібито падіння Покровська чи оточення українських підрозділів.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження — що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать — не відповідає дійсності", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

150 тисяч російських військових зосереджено під Покровськом

Як зазначає The New York Post, із приблизно 700 тисяч російських військовослужбовців, які перебувають на території України, близько 150 тисяч спрямовані саме до району Покровська. До наступу залучено потужні механізовані частини та чотири бригади морської піхоти.

Сирський пояснив, що метою Росії є оточення Покровська та сусідніх населених пунктів із трьох напрямків — півночі, півдня та сходу, щоб перекрити лінії постачання і змусити місцевих жителів залишити свої домівки.

"Наше завдання — переконатися, що рівень мобілізації людей буде рівним або меншим за кількість втрат, які вони зазнають. Вони вже два місяці проводять ці активні штурмові дії без жодного матеріального успіху", — підкреслив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Головнокомандувач також розповів, що передову поблизу Покровська нещодавно відвідав президент Володимир Зеленський:

"Щоразу, коли приїжджає президент, це завжди сильний поштовх. Це дає (українським військам - ред.) більше моральної сили, щоб краще боротися з ворогом".

Україна потребує більше ракет і засобів ППО

Сирський наголосив на важливості посилення української артилерії та розвідки:

"Наша артилерія змушена атакувати далеко в тил на більші відстані, тому важливість ракет зростає", — сказав він.

Він також звернувся до міжнародних партнерів із закликом надати Україні додаткові системи ППО, ракети та засоби радіоелектронної боротьби для захисту від атак російських дронів і ракет по критичній інфраструктурі.

Ситуація в Покровську - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак підкреслив, що Покровськ вже понад рік залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту. За його оцінкою, захоплення міста не зупинить Росію, оскільки її плани набагато ширші — мова йде щонайменше про контроль усієї Донецької області. "Російське керівництво регулярно озвучує дедлайни та маршрути просування військ, зокрема плани дійти до Краматорська та Слов’янська", — зазначив Ступак.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Крім того, ураїнські війська знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда. Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов у коментарі УНІАН.

Нагадаємо, що Російські окупаційні війська активізували спроби обходити українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних напрямках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам’янки-Дніпровської. Для просування ворог використовує дно Каховського водосховища. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред