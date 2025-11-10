Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над 'і'

Майор підкреслив, що логістика до міста ускладнена, але здійснюється.

Чи є оточення Мирнограда

Головне із заяви речника Генштабу:

Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває

У Мирнограді ЗСУ впевнено тримають свої позиції

Також було проведено ротацію особового складу

Українські війська знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда. Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов у коментарі УНІАН.

"Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати", - наголосив він.

За його словами, у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

"Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності", - зауважив речник.

Він додав, що напередодні підрозділам, які обороняють місто, було доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Також було проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених.

"Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", - каже майор.

Ковальов також розповів, що триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. В місті продовжуються пошуково-ударні дії та знищуються позиції російських загарбників у міській забудові.

Ситуація в Покровську

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Покровськ уже понад рік є найбільш напруженою ділянкою фронту.

На його думку, Росія не зупиниться, захопивши Покровськ.

"У неї більш амбітні плани, зокрема захоплення щонайменше всієї Донецької області. Російське керівництво озвучувало багато дедлайнів і планів – куди і до якого числа війська РФ мають дійти", - зауважив експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації.

Аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики.

Про персону: Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст, кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

