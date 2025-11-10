Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над "і"

Марія Николишин
10 листопада 2025, 14:20
2594
Майор підкреслив, що логістика до міста ускладнена, але здійснюється.
Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над 'і'
Чи є оточення Мирнограда / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Головне із заяви речника Генштабу:

  • Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває
  • У Мирнограді ЗСУ впевнено тримають свої позиції
  • Також було проведено ротацію особового складу

Українські війська знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда. Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов у коментарі УНІАН.

"Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати", - наголосив він.

відео дня

За його словами, у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

"Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності", - зауважив речник.

Він додав, що напередодні підрозділам, які обороняють місто, було доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Також було проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених.

"Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", - каже майор.

Ковальов також розповів, що триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. В місті продовжуються пошуково-ударні дії та знищуються позиції російських загарбників у міській забудові.

Ситуація в Покровську

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Покровськ уже понад рік є найбільш напруженою ділянкою фронту.

На його думку, Росія не зупиниться, захопивши Покровськ.

"У неї більш амбітні плани, зокрема захоплення щонайменше всієї Донецької області. Російське керівництво озвучувало багато дедлайнів і планів – куди і до якого числа війська РФ мають дійти", - зауважив експерт.

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над 'і'
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації.

Аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ковальов

Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст, кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України.

Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:59Україна
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантів

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантів

14:52Україна
"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

13:13Політика
Реклама

Популярне

Більше
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

Останні новини

15:22

Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму "Вартові Різдва"

14:59

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:58

Жив на каві: хто із відомих письменників випив 15 тисяч чашок, щоб написати шедевр

14:55

Три знаки зодіаку словлять удачу за хвіст: хто ці щасливчики

14:52

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантівФото

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
14:20

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над "і"

14:03

Ризик масових відключень опалення: експерт про прогноз зимового "Апокаліпсису"

13:56

Довго горять та дають максимум тепла: які дрова найкраще підходять для опалення

13:51

"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

Реклама
13:50

Вибух смертності в армії РФ: ГУР розкрило, скільки окупантів загинули

13:35

Гороскоп на завтра 11 листопада: Близнюкам - великі гроші, Стрільцям - зміни

13:34

Божественний сніданок за лічені хвилини - раз і готовоВідео

13:26

Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать

13:26

Чорна п'ятниця 2025: коли почнеться і як не попастися на виверти продавців

13:13

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

12:55

"Завтра прибути до ТЦК": 23-річна зірка TikTok оголосила про мобілізацію до ЗСУВідео

12:52

Як дожити до ста років: 101-річна американка вразила простим секретом довголіття

12:51

"Почалося нове життя": Мозгова публічно розкрила свій головний секрет

12:46

Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронівФото

12:33

Скоро в Україні розбушується сильний циклон: які області заливатиме дощами

Реклама
12:31

Пєсков заговорив про бажання РФ завершити війну "якнайшвидше", але є нюанс

12:17

Біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей - військова

12:15

Від "яблука" до plus-size: як підібрати ідеальне зимове пальто за типом фігуриВідео

11:58

Новий наступ РФ: ексспівробітник СБУ назвав мету Кремля після Покровська

11:50

"Прикордонники. 2 курс": фан-зустріч з акторами серіалу у Lavina Mall 16 листопада

11:43

Путіністку Ларису Доліну хотіли вбити - що вона зробила

11:34

Учені придумали, як змусити сонячні панелі самоочищатися

11:30

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибірВідео

11:24

"Легше з хлопцями": MELOVIN зізнався, чому досі самотній

11:08

Повні сумки грошей: в НАБУ заявили про викриття корупції у сфері енергетикиФотоВідео

11:00

Цвіль і наліт більше не повернуться: про просту хитрість у душі мало хто знаєВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

10:50

"Можуть ховатися таємниці": жінка знайшла за дзеркалом потаємну 3-кімнатну квартируВідео

10:48

"Лазівка" в санкціях: стало відомо, яка країна імпортує мільйони тонн російської нафти

10:41

Він виглядав зовсім по-іншому: розкрито головний міф про Володимира ВеликогоВідео

10:17

Зі ще одним учасником гурту Green Grey трапилася біда - що сталося

10:13

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказалаВідео

10:10

Принесе сварки та безгрошів'я: що не можна залишати на столі на ніч

09:55

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

09:53

Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

Реклама
09:46

Чому ввечері 11 листопада заборонено працювати: яке церковне свято

09:26

Притула розкрив правду про службу чоловіка Маші Єфросиніної

09:11

НАТО хибно обрав бездіяльність на початку війниПогляд

09:02

Окупанти знизили натиск у Покровську і блокують логістику ЗСУ в Мирнограді - ISW

08:51

Зима змінить життя чотирьох знаків зодіаку: астрологи розповіли до чого готуватись

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада

08:15

Сенат США схвалив фінансування уряду: коли закінчиться шатдаун

07:45

Морські дрони атакували Туапсе, у порту спалахнула пожежа: що відомо

07:42

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти