ЗСУ готують плани 'Б' і 'В': Сирський розповів про ситуацію у Покровську

Головнокомандувач пояснив, що зниження інтенсивності атак не означає відмову ворога від спроб захоплення Покровська.

Військові з 425-го штурмового полку ефективно зміцнюють позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ефірі телемарафону "ТСН. Тиждень".

За його словами, Покровськ зараз - це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але в ЗСУ знають, де саме ці місця - тому ситуація загалом контрольована.

"Звичайно, є і план "Б" і план "В" - для всіх варіантів розвитку подій", - сказав він.

Ситуація в місті

При цьому Сирський підтвердив, що інтенсивність атак окупантів в районі Покровська знизилася. Проте це не означає, що росіяни стали менше думати про окупацію міста. В цьому районі ворог зосередив 50 тисяч одиниць живої сили, при тому що з жовтня поклав там 30 тисяч голів особового складу.

Українські сили готові до всіх сценаріїв

Головком додав, що сам зараз майже весь час перебуває у Покровську. У місто завели 425-й штурмовий полк, який дуже ефективно діє. Логістичні шляхи в місто відновлені та переорієнтовані, ситуацію в районі бойових дій оцінюють тричі на добу. Тому немає підстав для панічних настроїв, запевнив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Прогноз експерта: наступні кроки окупантів

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду поділився своєю оцінкою можливих дій російських загарбників у разі захоплення Покровська.

За його прогнозом, наступні кроки окупантів будуть логічно спрямовані не на великі міста на кшталт Павлограда чи Дніпра, а на сусідні населені пункти, такі як Добропілля і Дружківка. "Якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс розпорошувати ресурси на інші міста, коли стратегічно вигідніше рухатися на Добропілля та Дружківку", – зазначив Коваленко.

Як писав Главред, речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації. Оборона цих двох міст триває.

Крім того, Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії у разі можливого захоплення міста. Про це йдеться у матеріалі DW.

Нагадаємо, що заніше військові повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

