Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ готують плани "Б" і "В": Сирський розповів про ситуацію у Покровську

Руслан Іваненко
9 листопада 2025, 22:59
1214
Головнокомандувач пояснив, що зниження інтенсивності атак не означає відмову ворога від спроб захоплення Покровська.
Сырский, ВСУ
Військові з 425-го штурмового полку ефективно зміцнюють позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Коротко:

  • Інтенсивність боїв у Покровську знизилася, але загроза залишається
  • Покровськ утримує оборону, ворог зосередив там понад 50 тисяч військових
  • Місто наразі контрольоване українськими силами, прориви локалізовані

Інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ефірі телемарафону "ТСН. Тиждень".

За його словами, Покровськ зараз - це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але в ЗСУ знають, де саме ці місця - тому ситуація загалом контрольована.

відео дня

"Звичайно, є і план "Б" і план "В" - для всіх варіантів розвитку подій", - сказав він.

Ситуація в місті

При цьому Сирський підтвердив, що інтенсивність атак окупантів в районі Покровська знизилася. Проте це не означає, що росіяни стали менше думати про окупацію міста. В цьому районі ворог зосередив 50 тисяч одиниць живої сили, при тому що з жовтня поклав там 30 тисяч голів особового складу.

Українські сили готові до всіх сценаріїв

Головком додав, що сам зараз майже весь час перебуває у Покровську. У місто завели 425-й штурмовий полк, який дуже ефективно діє. Логістичні шляхи в місто відновлені та переорієнтовані, ситуацію в районі бойових дій оцінюють тричі на добу. Тому немає підстав для панічних настроїв, запевнив він.

ЗСУ готують плани 'Б' і 'В': Сирський розповів про ситуацію у Покровську
Покровськ / Інфографіка: Главред

Прогноз експерта: наступні кроки окупантів

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду поділився своєю оцінкою можливих дій російських загарбників у разі захоплення Покровська.

За його прогнозом, наступні кроки окупантів будуть логічно спрямовані не на великі міста на кшталт Павлограда чи Дніпра, а на сусідні населені пункти, такі як Добропілля і Дружківка. "Якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс розпорошувати ресурси на інші міста, коли стратегічно вигідніше рухатися на Добропілля та Дружківку", – зазначив Коваленко.

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації. Оборона цих двох міст триває.

Крім того, Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії у разі можливого захоплення міста. Про це йдеться у матеріалі DW.

Нагадаємо, що заніше військові повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ готують плани "Б" і "В": Сирський розповів про ситуацію у Покровську

ЗСУ готують плани "Б" і "В": Сирський розповів про ситуацію у Покровську

22:59Фронт
Окупанти збільшили свою ударну силу за рахунок балістики - Зеленський

Окупанти збільшили свою ударну силу за рахунок балістики - Зеленський

21:33Україна
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

20:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

Гороскоп на тиждень із 10 до 16 листопада: Терезам потрібна допомога, Левам - прорив

Гороскоп на тиждень із 10 до 16 листопада: Терезам потрібна допомога, Левам - прорив

Гороскоп на завтра 10 листопада: Терезам - несподіванка, Скорпіонам - успіх

Гороскоп на завтра 10 листопада: Терезам - несподіванка, Скорпіонам - успіх

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Останні новини

23:50

Хто "злив" місце збору військових на Дніпропетровщині: Сирський озвучив ймовірну версію

22:59

ЗСУ готують плани "Б" і "В": Сирський розповів про ситуацію у Покровську

22:52

"Вік і хвороби": померла найстаріша породілля України Валентина Підвербна

22:48

Як обміняти старі долари в Україні та що робити, якщо їх відмовляються приймати

22:10

Покладіть це на картоплю: простий спосіб зберегти овоч на балконі до весниВідео

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
21:36

Чому в смартфонах iPhone і Samsung слабкі батареї: відповідь здивувала експертів

21:33

Окупанти збільшили свою ударну силу за рахунок балістики - Зеленський

21:20

Загадковий "крик з безодні": що вчені почули у найстрашнішому місці океану

20:55

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Реклама
20:46

Під покровом ночі: кого насправді можна зустріти в українській дикій природі

20:18

Не лише потужніша: в ЗМІ розкрили головну перевагу ракети Фламінго над Tomahawk

20:14

Прописка не означає власність: чому вас можуть виписати без суду

19:47

"Я так рада": Світлана Лобода заговорила про повернення в Україну

19:44

Коли відновлять роботу ТЕС "Центренерго" після атаки РФ: що кажуть в Кабміні

19:35

Військовий міністр Трампа вже бачить на обрії жахливі тіні 1939 рокуПогляд

19:05

Попереду відкривається світлий шлях: три знаки зодіаку нарешті відпустять минуле

18:58

Міф про "спільне коріння": що Росія замовчує про Київську Русь

18:53

Динамо і Шахтар оштрафували на кругленьку суму: відома причина та вердикт

18:52

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

18:35

Загадка 90-х: звідки взялись металеві пластини "Ш" у дворах і куди вони зниклиВідео

Реклама
18:28

Окупанти пошкодили першу в Україні велику ТЕС на біомасі - співзасновникФото

18:26

Плата за доставку газу в Україні: чи існує дієва пільга для пенсіонерів

18:01

"Заснув" під час звернення: в Білому домі зробили заяву про "хворобу" Трампа

17:48

"Не міг просто забути": Андрієнко згадав дитинство і заговорив про вірність собі

17:28

Банки не працюватимуть: скільки готівки варто підготувати українцям на випадок блекауту

17:26

Хвилю підтримки вичерпано: у Польщі зростає ворожість до українців - ЗМІ

16:26

Блекаути вдарять по гаманцях українців: який звичний продукт може стати розкішшю

16:17

Чому кіт не спить вночі – справжня причина здивує багатьохВідео

15:52

Як сказати українською "строить глазки": влучний переклад знають одиниціВідео

15:40

Україна ввела санкції проти посланця Путіна та ексголови КСУ

15:21

Чому 10 листопада не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:02

США зупинили поставки американської зброї для України - яка причина

14:56

"Вони не відмовилися": названо реальні плани РФ щодо Запорізької АЕС

14:37

Росія змінила тактику ударів по енергетиці - в яких областях ситуація найгірша

14:22

"Тесть усієї Європи" і братовбивця: правда про Ярослава Мудрого

14:08

Цікавий тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на фото за 31 секунду

13:49

"За рахунок Росії": чи може Китай "кинути" Путіна через тиск США

13:30

Головний продукт українців подорожчає: коли ціна перетне психологічну межу

13:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 до 16 листопада

13:20

Зникне першою зі столу: рецепт оригінальної закуски за 5 хвилин

Реклама
12:53

США дали таємну обіцянку росіянам щодо України - Лавров зробив цинічну заяву

12:42

Проїдуть 600 000 кілометрів без ремонту: механік назвав найнадійніші авто

12:41

Помер Заслужений тренер України з вільної боротьби Ігор Барна

12:38

Як буде діяти Путін після можливого захоплення Покровська: є 2 сценарії

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 листопада

12:12

Чому Україні стало важче збивати російські ракети - генерал назвав причину

11:43

Без усмішки не вимовиш: українське прізвище, що звучить як лайка

11:38

Від аномального тепла до -3 градусів: на Україну насуваються дощі та грози

11:33

Макіяж із ліфтинг-ефектом: як "розкрити" очі з навислими повіками

10:55

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти