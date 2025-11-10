Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

Росіяни активізували спроби обійти українські позиції на Запорізькому напрямку, використовуючи очеретяні зарості та дно Каховського водосховища.

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська активізували спроби обходити українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних напрямках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам’янки-Дніпровської. Для просування ворог використовує дно Каховського водосховища. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, кілька ворожих груп намагалися пробратися очеретяними заростями, щоб оточити наші позиції зі заходу, а також інфільтруватися дном колишнього Каховського водосховища, використовуючи зарості як прикриття для виходу в тил українських підрозділів.

"Подібні спроби фіксуються й поблизу Запорізької АЕС та населеного пункту Кам’янка-Дніпровська", - наголосив військовий.

Волошин в коментарі Суспільному також повідомив, що на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей тривають бої за кілька населених пунктів.

Так, за його словами, російська армія фактично знищила забудову в Успенівці, Павлівці та Рибному, але при цьому не змогла закріпитися в цих селах.

Військовий наголосив, що на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках почастішали ворожі штурми, окупанти не лише атакують позиції, а й відправляють групи для інфільтрації в тильні райони української оборони, на що наші сили відповідають пошуково-ударними операціями і знищенням таких груп.

Який план росіян на Запорізькому напрямку - думка військового

Як писав Главред, росіяни намагаються захопити Запоріжжя, і цей напрямок залишається одним із головних у їхніх планах. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії України Павло Гвозденко.

Він зазначив, що висока інтенсивність атак на місто та навколишні райони підтверджує, що окупанти не відмовилися від своїх намірів. За його словами, росіяни постійно шукають нові способи досягти мети, прикладаючи значні зусилля для прориву, тоді як саме Запоріжжя перебуває під безперервними обстрілами.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом минулого тижня в районі Покровсько-Мирноградської агломерації українські захисники знищили 236 російських окупантів і поранили ще 136. Також було підбито один танк, три бойові броньовані машини та 23 одиниці автомобільної й мототехніки, повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські сили продовжують нищити ворога на підступах до Мирнограда, оборона Покровсько-Мирноградського напрямку триває, заявив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Хоча інтенсивність боїв у Покровську дещо знизилася, це не означає, що росіяни відмовилися від спроб захопити місто. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українське командування має чіткі плани дій на різні сценарії розвитку ситуації.

