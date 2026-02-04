У Києві шалений енергодефіцит: експерт розповів, чи є шанс на відновлення двох ТЕЦ

Причина жорстких обмежень зі світлом у столиці - руйнівні удари ворога по ключових вузлах магістральної енергосистеми.

Катастрофа в енергетиці Києва / Колаж: Главред, фото: Wikipedia, УНІАН

Київ у лютому житиме на 4–6 годинах світла щодня

Пошкоджені підстанції лишили столицю без електрики

Жителі Києва вимушено перейдуть на надзвичайно обмежений режим споживання електроенергії - у лютому місто отримуватиме лише 4–6 годин світла на добу.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, пояснивши, що ситуація стала наслідком масштабних руйнувань критичної інфраструктури після нових атак російських військ.

За його словами, ключові підстанції магістральної енергосистеми - "Вінницька 550" та "Київська 750" - зазнали настільки серйозних пошкоджень, що фактично втратили здатність передавати електроенергію між регіонами. Саме ці об’єкти забезпечували стабільність роботи енергосистеми та балансування навантажень.

"Пошкодження підстанцій такого класу – це не локальна аварія, а стратегічний удар по всій енергосистемі. Вихід з ладу обладнання напругою 550 та 750 кВ призводить до втрати можливості передавати електроенергію на значні відстані, що автоматично створює дефіцит навіть у тих регіонах, де генерація збережена", – зазначає Ігнатьєв.

Відновлення таких підстанцій може затягнутися на місяці або навіть роки через унікальність та складність обладнання.

Ситуацію в столиці додатково ускладнює стан місцевої генерації. ТЕЦ-6 фактично знищена, а ТЕЦ-4 на Дарниці зупинена на невизначений термін. Обидві станції були ключовими джерелами електро- та теплопостачання для лівобережної частини Києва.

Ігнатьєв підкреслює, що втрата ТЕЦ - це не лише удар по виробництву електроенергії, а й серйозний ризик для теплопостачання в холодний сезон. Саме це змусило енергетиків перейти до найжорсткіших графіків відключень за весь час повномасштабної війни.

За оцінками експерта, нинішній дефіцит електроенергії в Україні має "шалений" масштаб і не може бути швидко компенсований ані імпортом, ані резервами. Проблема носить системний характер і впливає на всі регіони без винятку.

Атомна генерація в Україні/ Інфографіка: Главред

В Україні можуть ставатись нові аварії енергомережі - прогноз експерта

Як писав Главред, ризик нових масштабних відключень електроенергії та системних збоїв в Україні залишається, повністю його виключати не можна. Про це заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук в ефірі телеканалу "Київ24".

Він пояснив, що ключовою причиною проблем є ракетні атаки, адже з 2022 року пошкоджень зазнали підстанції, у 2024-му — теплові та гідроелектростанції, а зараз удари РФ знову спрямовані на ТЕС, ГЕС і підстанції.

За словами експерта, українська енергосистема функціонує за іншими принципами, ніж до повномасштабного вторгнення, оскільки руйнування інфраструктури, зміни в схемах електропостачання та постійні загрози для енергооб’єктів суттєво вплинули на її стабільність.

"У перспективі енергосистему доведеться суттєво модернізувати та фактично перебудовувати. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про створення більш стійкої та гнучкої моделі енергопостачання", - йдеться у заяві.

Відключення опалення в Києві: що відомо

У столиці опалення як і раніше відсутнє в сотнях житлових будинків, при цьому найбільш напружена ситуація зафіксована в Солом'янському та Печерському районах. Віцепрем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на відновлення подачі тепла після збою в енергосистемі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

