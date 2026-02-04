Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

У Києві шалений енергодефіцит: експерт розповів, чи є шанс на відновлення двох ТЕЦ

Дар'я Пшеничник
4 лютого 2026, 16:31
119
Причина жорстких обмежень зі світлом у столиці - руйнівні удари ворога по ключових вузлах магістральної енергосистеми.
Киев без света
Катастрофа в енергетиці Києва / Колаж: Главред, фото: Wikipedia, УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • Київ у лютому житиме на 4–6 годинах світла щодня
  • Пошкоджені підстанції лишили столицю без електрики

Жителі Києва вимушено перейдуть на надзвичайно обмежений режим споживання електроенергії - у лютому місто отримуватиме лише 4–6 годин світла на добу.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, пояснивши, що ситуація стала наслідком масштабних руйнувань критичної інфраструктури після нових атак російських військ.

За його словами, ключові підстанції магістральної енергосистеми - "Вінницька 550" та "Київська 750" - зазнали настільки серйозних пошкоджень, що фактично втратили здатність передавати електроенергію між регіонами. Саме ці об’єкти забезпечували стабільність роботи енергосистеми та балансування навантажень.

"Пошкодження підстанцій такого класу – це не локальна аварія, а стратегічний удар по всій енергосистемі. Вихід з ладу обладнання напругою 550 та 750 кВ призводить до втрати можливості передавати електроенергію на значні відстані, що автоматично створює дефіцит навіть у тих регіонах, де генерація збережена", – зазначає Ігнатьєв.

Відновлення таких підстанцій може затягнутися на місяці або навіть роки через унікальність та складність обладнання.

Ситуацію в столиці додатково ускладнює стан місцевої генерації. ТЕЦ-6 фактично знищена, а ТЕЦ-4 на Дарниці зупинена на невизначений термін. Обидві станції були ключовими джерелами електро- та теплопостачання для лівобережної частини Києва.

Ігнатьєв підкреслює, що втрата ТЕЦ - це не лише удар по виробництву електроенергії, а й серйозний ризик для теплопостачання в холодний сезон. Саме це змусило енергетиків перейти до найжорсткіших графіків відключень за весь час повномасштабної війни.

За оцінками експерта, нинішній дефіцит електроенергії в Україні має "шалений" масштаб і не може бути швидко компенсований ані імпортом, ані резервами. Проблема носить системний характер і впливає на всі регіони без винятку.

У Києві шалений енергодефіцит: експерт розповів, чи є шанс на відновлення двох ТЕЦ
Атомна генерація в Україні/ Інфографіка: Главред

В Україні можуть ставатись нові аварії енергомережі - прогноз експерта

Як писав Главред, ризик нових масштабних відключень електроенергії та системних збоїв в Україні залишається, повністю його виключати не можна. Про це заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук в ефірі телеканалу "Київ24".

Він пояснив, що ключовою причиною проблем є ракетні атаки, адже з 2022 року пошкоджень зазнали підстанції, у 2024-му — теплові та гідроелектростанції, а зараз удари РФ знову спрямовані на ТЕС, ГЕС і підстанції.

За словами експерта, українська енергосистема функціонує за іншими принципами, ніж до повномасштабного вторгнення, оскільки руйнування інфраструктури, зміни в схемах електропостачання та постійні загрози для енергооб’єктів суттєво вплинули на її стабільність.

"У перспективі енергосистему доведеться суттєво модернізувати та фактично перебудовувати. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про створення більш стійкої та гнучкої моделі енергопостачання", - йдеться у заяві.

Відключення опалення в Києві: що відомо

У столиці опалення як і раніше відсутнє в сотнях житлових будинків, при цьому найбільш напружена ситуація зафіксована в Солом'янському та Печерському районах. Віцепрем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на відновлення подачі тепла після збою в енергосистемі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Вас може зацікавити:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва ТЭЦ енергетика
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

18:10Світ
Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

17:39Війна
Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

16:53Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютого

Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютого

Останні новини

18:10

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - говорили про Україну і не тільки

17:54

РФ має ширші цілі: для чого насправді Кремль вимагає Донецьк - нардеп

17:39

Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

17:37

Решітка плити буде як нова: простий спосіб прибрати жир і нагар без тертяВідео

17:27

Миші втечуть самі: один простий трюк змусить гризунів миттєво покинути будинокВідео

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
17:12

"Розвіяли всі сумніви": помолоділі Пугачова і Галкін з'явилися разом

17:11

Справжні пухнасті красені: ветеринарка назвала 6 найгарніших порід котів

16:53

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

16:44

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Реклама
16:35

Експерти назвали породи собак, яких ніколи б не завели: в чому причиниВідео

16:31

У Києві шалений енергодефіцит: експерт розповів, чи є шанс на відновлення двох ТЕЦ

16:30

Чи можна їсти шоколад з білим нальотом: остаточна відповідь здивує багатьох

16:30

РФ вибрала "міста-цілі": названо найпроблемніші регіони без тепла і світла

16:22

Шкіра захопила тренди: Злата Огнєвіч показала, як носити шкіряні лукиВідео

16:05

Голова ЦПК Шабунін публічно обливає людей брудом, а потім у судах каже, що це лише його фантазія, – головред видання "Бабель"

15:49

Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс

15:39

"Люди виснажені": Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

15:38

Окупанти обстріляли ринок у Дружківці: багато загиблих і поранених

15:35

Загадкова наліпка на авто: водії роками ігнорують важливу підказкуВідео

15:06

"Перша річ - це льодяники": Джамала розкрила секрети перемоги на "Євробаченні-2016"

Реклама
14:41

Як швидко розтопити лід і сніг на доріжці: найкраща альтернатива піску і солі

14:39

Їх обожнюють усі: коли народжуються люди, які легко притягують до себе інших

14:36

Пєсков висунув новий ультиматум для припинення війни і пригрозив Україні ударами

14:24

Погано заряджається станція: експерти пояснили, що ви робите не так

14:24

Троянди будуть цвісти все літо: що з ними потрібно зробити ранньою весною

14:23

Український володар "Греммі" не потрапив на нагородження: воїн зробив заяву

14:20

Рецепт-рятівник для зайнятих господинь: бомбічні котлети з секретомВідео

14:00

200 буханок хліба або чашка кави: як змінилася цінність 100 гривень

13:43

Потепління вже на порозі: коли в Україні пригріє до +5 градусів

13:32

Чому 5 лютого не можна танцювати: яке церковне свято

13:31

Слово "висипатися" краще забути - філолог назвала помилку, яку роблять майже всі

13:25

На Оболоні запрацювала ініціатива підтримки мешканців у період морозів новини компанії

13:17

Харлан показала вагітний животик і розповіла про особисте: "Багато питань"

13:02

Справжній суперфуд: у чому користь квашеної капусти та скільки можна їсти в день

12:54

"Могли не прокинутися": РФ знищила квартиру відомого продюсера

12:29

В ОАЕ стартував новий етап переговорів України, США та РФ - Умєров

12:19

"Коли вперше побачила": наречений Нікітюк розкрив таємницю їхнього знайомства

12:17

Кейт Міддлтон повідомила про поповнення в королівській родині — деталі

12:01

Морози не відступають: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

12:00

Не просто тепло: що насправді означає, коли кіт лягає вам на груди

Реклама
11:56

Під землею ховалося щось дивне: жінка садила яблуню і знайшла загадкову споруду

11:43

У Житомирі стартувала реєстрація терміналів Starlink: де та як можна пройти процедуру

11:37

РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

11:34

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Тиграм - переживання, Драконам - тривога

11:23

Доліна пішла на нову аферу з квартирою: "Обробляється схема"

10:49

Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - великий успіх, Рибам - зрив планів

10:41

Всього одна ложка — і листя зазеленіє: як приготувати ефективну підгодівлюВідео

10:31

"Губища накачала": що з собою зробила зрадниця Ані Лорак

10:11

Більше не Бєлень: переможниця "Холостяка" вийшла заміж і змінила прізвище

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти