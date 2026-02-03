Рус
Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світлом

Марія Николишин
3 лютого 2026, 13:35
В ДТЕК наголосили, що енергосистема працює з серйозними обмеженнями.
Наслідки удару по енергетиці

Коротко:

  • РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці
  • Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву
  • В Одеській області тисячі людей залишилися без світла

В ніч на 3 лютого країна-агресор Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

Також ракетами й дронами було атаковано обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Через це тисячі людей залишилися без світла.

В ДТЕК говорять, що через наслідки атаки в Києві частина лівого берега — зокрема Дніпровський і Дарницький райони — вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів", - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК розкрили ситуацію зі світлом - відео:

Коли ситуація в енергетиці може покращитись

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус говорив, що потрібно готуватися до проходження найближчих трьох тижнів зими, які обіцяють бути дуже важкими через морози.

За його словами, російські агресори зараз не хочуть ні миру, ні перемир'я, в тому числі енергетичного.

Однак, він додав, що орієнтовно з середини лютого ситуація зі світлом покращиться завдяки активізації сонячних станцій.

Генерація електроенергії

Удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ завдала прицільного удару по об'єктах енергетики. Окупанти використали понад 70 ракет і 450 ударних дронів. Під ударами опинилися Сумщина, Харківщина, Київ і область, Дніпропетровщина, Одеська та Вінницька області.

У Харкові ворог бив саме по енергетичних вузлах, прагнучи максимально пошкодити систему теплопостачання та залишити місто без тепла у період сильних морозів.

В результаті російської атаки понад 50 тисяч жителів Одеської області тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

