Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

https://glavred.net/energy/otklyucheniya-mogut-stat-bolee-dlitelnymi-v-minenergo-sdelali-neuteshitelnoe-zayavlenie-10738103.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, УНІАН

Ситуація в енергетиці України залишається складною, і існує ризик, що графіки відключень електроенергії можуть погіршуватися, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", – наголосив він.

Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах. У Києві залучено понад 230 ремонтних бригад, а також долучили 40 бригад компанії "Нафтогаз".

відео дня

"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", – додав міністр.

Шмигаль зазначив, що уряд активно працює з міжнародними партнерами над постачанням необхідного енергетичного обладнання.

"Вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", – підкреслив він.

Новина доповнюється. . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред