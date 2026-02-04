Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

Ситуація в енергетиці України залишається складною, і існує ризик, що графіки відключень електроенергії можуть погіршуватися, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", – наголосив він.
Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах. У Києві залучено понад 230 ремонтних бригад, а також долучили 40 бригад компанії "Нафтогаз".
"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", – додав міністр.
Шмигаль зазначив, що уряд активно працює з міжнародними партнерами над постачанням необхідного енергетичного обладнання.
"Вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", – підкреслив він.
