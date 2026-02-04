Рус
Десятки ракет зі шрапнеллю: нові деталі масованих ударів РФ по ТЕЦ у Києві

Олексій Тесля
4 лютого 2026, 19:30
РФ зруйнувала ТЕЦ, яка обслуговувала мешканців Дніпровського та частини Дарницького районів.
Дарницька ТЕЦ
Дарницька ТЕЦ

Головне:

  • З початку опалювального сезону по Дарницькій ТЕЦ прилетіло понад 20 ракет
  • Російські окупанти використовували балістичні ракети зі шрапнеллю

На територію Дарницької теплоелектроцентралі в Києві відбувся візит послів і представників понад 60 посольств іноземних держав.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", делегація побачила наслідки ракетних атак, завданих по підприємству критичної енергетичної інфраструктури.

відео дня

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба розповів про цинічний обстріл РФ по ТЕЦ, яка обслуговувала мешканців Дніпровського та частини Дарницького районів.

Подробиці ударів РФ по Дарницькій ТЕЦ

Кулеба уточнив, що російські окупанти в ніч на 3 лютого запустили 5 балістичних ракет по Дарницькій ТЕЦ. В результаті атаки станція майже повністю знищена, уточнює РБК-Україна.

"Ворог направив сюди п'ять балістичних ракет. Направив чітко в єдине, що тут залишалося функціонуючим: обладнання, орієнтоване на подачу тепла населенню. Це було зроблено в найхолоднішу ніч. Це призвело до того, що на сьогоднішній день станція майже повністю знищена", - сказав Кулеба.

За словами віцепрем'єра, ситуацію ускладнює те, що російські окупанти використовували балістичні ракети зі шрапнеллю. Багато теплотрас постраждало саме через це. Він уточнив, що всього з початку опалювального сезону по Дарницькій ТЕЦ прилетіло понад 20 ракет.

Відновлення Дарницької ТЕЦ: що відомо

За словами Кулеби, відновлення станції почалося відразу ж після того, як дали відбій тривоги. Спочатку сюди увійшли ДСНС, зараз тут працює аварійна бригада.

Він додав, що зараз ремонтні бригади роблять все для того, щоб станція дала ще хоча б трохи тепла киянам. Згідно з актуальними даними, вона обслуговувала частину Дніпровського та Дарницького районів.

"У нас є два дні, щоб зрозуміти, коли і в якій мірі ми зможемо відновити роботу цієї станції. І після цього можна буде робити прогнози (про відновлення тепла - ред.). На сьогоднішній день це зробити важко", - резюмував віце-прем'єр.

Дивіться відео - наслідки ударів по Дарницькій ТЕЦ:

Жорсткі обмеження в Києві: думка експерта

Киянам доведеться адаптуватися до жорсткої економії електроенергії: у лютому подача світла в місті може становити всього 4-6 годин на день. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, зазначивши, що такі обмеження стали результатом серйозних пошкоджень ключових об'єктів інфраструктури після чергових російських ударів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала ТЕЦ і ТЕС, сотні тисяч сімей залишилися без тепла. Окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

новини Києва ТЭЦ ракетний удар
