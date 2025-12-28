Відключення 'електрики' в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

29 грудня застосовуватимуться графіки погодинних відключень

Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня

У більшості регіонів України в понеділок, 29 грудня, застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Крім того, також заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів, повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 29 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", причиною введення обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Відключення електроенергії: прогноз експерта

Експерт у сфері енергетики та керівник Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра зазначив, що короткочасне похолодання на один-два дні не становить серйозної загрози для енергосистеми.

За його словами, наразі підстав очікувати масштабних і тривалих відключень електроенергії немає.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

