РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації роботи енергосистеми.

Масована атака на енергетику: в Україні діють аварійні відключення

Коротко:

Міненерго України підтвердило удари по енергетичній інфраструктурі

У кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії

Відновлювальні роботи розпочнуться після поліпшення ситуації з безпекою

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру вночі та вранці 23 грудня в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили в Укренерго, відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться в повідомленні.

Запроваджено аварійні відключення електроенергії

У Міністерстві енергетики України також заявили про російську атаку на енергетичну інфраструктуру.

"У низці областей України введено аварійні відключення електроенергії. Щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб якомога швидше відновити електропостачання в регіонах", - ідеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Черги відключення світла

Київ та область

У Києві та Київській області за командою Укренерго застосовано екстрені відключення.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати в нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.

Черкаська область

У "Черкасиобленерго" заявили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 грудня з 07:07 на Черкащині застосовано графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго".

Також продовжують діяти графіки погодинних відключень.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже економному споживанні електроенергії", - ідеться в повідомленні.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовано екстрені відключення, повідомили в ДТЕК.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати в нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Полтавська область

В області застосовано графіки аварійних відключень світла.

"Отримано команду від НЕК "Укренерго" застосувати ДАО в обсязі 3 черг", - заявили в Полтаваобленерго.

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники і випустив низку ударних дронів.

Детальніше про ракетно-дроновий удар читайте в матеріалі: Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів".

Нагадаємо, 22 грудня український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів протягом двох-трьох масованих атак.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може завдати масованого удару по Україні в різдвяні дні.

