Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

Маріна Фурман
25 грудня 2025, 11:34
Експерт з енергетики сказав, до чого готуватися українцям.
Чи вплинуть морози на відключення світла - пояснення експерта / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Короткочасні морози суттєво не вплинуть на відключення світла
  • Полегшення настане тільки після припинення атак

Цього тижня Україну скували морози. Подекуди стовпчики термометрів опускаються до −16 градусів, тож постає питання, чи може в Україні зрости тривалість відключень електроенергії. Експерт з енергетики, очільник Ліги Енергетичного Розвитку України Олександр Голіздра у коментарі виданню Телеграф сказав, що короткочасні морози на 2 доби не спричинять критичної ситуації.

Він запевнив, що наразі ризику масових і тривалих відключень світла немає.

"Щодо морозів: нічого критичного за дві доби статися не має. Голова „Укренерго" говорив, що критична ситуація для систем передачі та розподілу електроенергії може настати, коли тиждень триватимуть десятиградусні морози. Доба-дві суттєво не вплинуть на стан енергосистеми", — запевнив він.

При цьому експерт з енергетики додав, що похолодання суттєво збільшує споживання електроенергії.

"Короткочасне похолодання на дві доби не має спричинити суттєвого впливу. Усе залежить від споживання. Якщо споживачі раціонально користуватимуться електроенергією — це одна ситуація. Якщо масово вмикатимуть кондиціонери та обігрівачі — інша", — додав Голіздра.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли менше вимикатимуть світло в Україні - думка експерта

Експерт з енергетики запевнив, що тривалість та частота відключень електроенергії зменшиться лише тоді, коли російські ракети та "Шахеди" перестануть пошкоджувати мережі та генерацію.

"Це залежить від ефективності ППО та ступеня захищеності підстанцій", - сказав Голіздра.

Як писав Главред, у четвер, 25 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах.

Нагадаємо, у ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Внаслідок ворожих ударів в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання. Також фіксують перебої з водопостачанням.

Нещодавно Німеччина зробила наймасштабніший фінансовий внесок у підтримку енергетичного сектору України з початку повномасштабної війни. Країна перерахувала понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики, що стало найбільшим разовим траншем за весь час існування цього механізму міжнародної допомоги.

Про джерело: Телеграф

Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія.

Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

