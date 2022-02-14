"Ривок" цін на нафту: що буде з цінами на паливо в Україні

Як подорожчання нафти позначиться на гаманцях українців / Reuters

Ціна на нафту у світі побила семирічний максимум. Експерти відзначають, що в цю хвилину вона не вплине на вартість бензину і дизпалива в Україні. Однак "стабільність" протримається недовго.

Як розповів OBOZREVATEL експерт паливного ринку Леонід Косянчук, українця відчують наслідки подорожчання до кінця червня.

"Від моменту надходження нафти на завод до виробництва світлих нафтопродуктів (в т.ч., бензину і дизпалива) проходить близько 45 діб. Тому сьогоднішній стрибок ціни нафти якщо і відіб'ється на цінах на паливо, то в кращому випадку, в кінці червня", - сказав експерт.

Також, за його словами, не призведуть до миттєвого стрибка цін на бензин і дизель і різкі обвали гривні. Це трапиться в разі тривалого ослаблення національної валюти.

Крім цього, є проблема з запасами АЗС.

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"У мережі завжди присутній обсяг, який був закуплений за минулими цінами. І до тих пір, поки продукт, закуплений вже за новими цінами, не почне витісняти наявні запаси, ціни рухатися не будуть", - уклав Косянчук.

читайте такожБайден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата-The GuardianНагадаємо, станом на сьогоднішній день ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель. При цьому, раніше вже був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року. Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Експерти пов'язують це з тим, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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