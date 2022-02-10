В Україні суттєво подешевшав автогаз

Автогаз різко подешевшав / Колаж

Низка українських мереж АЗС у четвер, 10 лютого, змінили прайси на автогаз.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, консолідована мережа АЗС "Приват", в руках якої знаходиться найбільша кількість газових модулів, з 9 по 10 лютого істотно знизила роздрібні ціни на автогаз в Сумській і Харківській областях, передає Enkorr.

У цих регіонах паливо подешевшало на 28 коп./л і 20 коп./л, до 18,12 і 18,05 грн/л відповідно.

Ще в деяких областях продукт подешевшав на 5-11 коп./л.

В цілому, станом на 10 лютого вартість автогазу в мережі "Приват" знаходиться в діапазоні 17,36-18,39 грн/літр.

Реклама

Також свої ціни знизили харківські мережі "Овіс" і Marshal. На цих станціях продукт подешевшав на 20 коп./л і 10 коп./л - до 18,79 грн/л і 18,30 грн/л відповідно.

Однак "БРСМ-Нафта" і Motto навпаки підняли вартість автогазу, який в середньому подорожчав на 4-6 коп./л, до 19,05 і 18,88 грн/л.

Таким чином, середня ціна автогазу в Україні 10 лютого склала 18,88 грн/л.

Паливо в Україні

Нагадаємо, роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр. На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн/л.

Також минулого тижня середня ціна по країні бензину марки А-92 піднялася на 60 копійок, тобто, до 32,62 грн/л, бензин А-95 виріс в ціні на 65 копійок - до 33,54 грн/л, дизельне паливо подорожчало на 59 копійок і в разом склало 32,82 грн/л.

Читайте також: