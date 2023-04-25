Тарифи на електроенергію зміняться: якими будуть ціни до кінця травня

Підвищення цін на електроенергію знову відклали. Кабмін запровадив нове рішення для українців.

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Тарифи на електроенергію / фото УНІАН, колаж Главред

Кабінет міністрів України сьогодні, 25 квітня, продовжив дію тарифів на електроенергію для населення ще на місяць.

Як повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду, тарифи продовжили до кінця травня.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав він.

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Раніше уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня.

Які зараз тарифи на електроенергію

1,44 гривень за кВт / год, якщо споживається менше 250 кВт / год на місяць

1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається більше 250 кВт / год на місяць.

Як можуть підняти тарифи на електроенергію

У той же час глава НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу: до 2,40 гривень і до 2,80 гривень за 1 кВт / год

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ і електроенергію. Терміни поки не визначені.

Ціна на газ і світло в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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