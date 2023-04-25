Коли підвищать тариф на електроенергію: у Раді заговорили про зміни

В Україні Рада розглядає питання про збільшення тарифу на електроенергію. Але поки невідомо, коли ціна на світло зросте.

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Тарифи на електроенергію / Колаж фото УНІАН

У Верховній Раді розглядають варіант з підвищенням тарифу на електроенергію для населення і бізнесу (причому ціну можуть підняти вже найближчим часом). Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив нардеп Андрій Герус - голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, незважаючи на те, що Україна отримує багато міжнародної грошової допомоги, цього недостатньо для підготовки енергосистеми до зими. І всього знадобиться ще близько 40 мільярдів гривень на зимовий період 2023/2024 року.

"На мій погляд, забезпечений прошарок населення має можливість платити більш високий тариф на електричну енергію. Якщо бізнес зараз має тариф 5,5 гривень за кіловат-годину, то населення, яке споживає понад 250 кіловат-годину, — 1,68 гривні", – сказав Герус.

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Ціна на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Дивіться коментар експерта Лани Зеркаль по темі тарифів:

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