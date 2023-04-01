Влада України пообіцяла МВФ підняти тарифи на газ і світло для населення

Влада України пообіцяла МВФ підвищити тарифи на газ і електроенергію. Цілком ймовірно, таке трапиться вже після україно-російської війни.

газ тарифи платіжки / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ і електроенергію у своєму меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - йдеться в документі.

Як повідомляють чиновники, після закінчення україно-російської війни для збільшення тарифів, зокрема, буде потрібно відновлення і посилення конкуренції на оптовому і роздрібному ринках газу.

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"Крім того, забезпечення стійкості системи і зниження квазіфіскальних зобов'язань потребують поступового збільшення газу і тарифи на електроенергію для відшкодування витрат при виділенні адекватних і цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", ‒ заявила влада України.

Як говориться в меморандумі, безпосереднім пріоритетом має бути стримування несприятливого впливу війни на сектор. Це і має на увазі забезпечення того, що достатні ресурси можуть бути спрямовані на ключові великі підприємства державної форми власності.

"У короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору і виняткову пряму підтримку бюджету", - йдеться в документі.

Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та керівник уряду НБУ Андрій Пишний.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

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