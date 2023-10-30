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Накручують десятки і сотні тисяч за газ: кому загрожують гігантські платіжки

Дмитро Відоменко
30 жовтня 2023, 11:57
Як кажуть експерти, багато квитанцій приходять тим, у кого на газовому лічильнику є подряпини, отвори або будь-які інші пошкодження.
Накручують десятки і сотні тисяч за газ: кому загрожують гігантські платіжки
Українці масово скаржаться на те, що їм приходять космічні платіжки за газ / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Українцям досить багато приходить квитанцій за газ - з досить великими переплатами. Як повідомляє портал "Обозрєватєль", йдеться про десятки і навіть сотні тисяч гривень.

Як каже експерти, такі квитанції приходять тим, у кого на газовому лічильнику є подряпини, отвори або будь-які інші пошкодження.

Кілька днів тому в Кам'янському Дніпропетровської області суд зобов'язав місцевого жителя заплатити "Дніпропетровськгазу" 104 тисячі грн, фактично у вигляді штрафу. Причому споживач сам звернувся в газову службу. У лютому 2023 року він поскаржився представником оператора ГТС на пошкодження лічильника. Але представники організації приїхали через два тижні. Лічильник дійсно виявився пошкодженим.

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"Було складено акт виявлення порушень № 003011, протокол № 003011 про демонтаж лічильника газу та направлення для проведення позачергової повірки та експертизи (та акт про порушення № DP 003011)", – йдеться у матеріалах судової справи № 2/336/2369/2023.

Лічильник зняли і відправили на експертизу, і вона підтвердила: прилад працював несправно через пошкодження. Комісія донарахувала 104 тисячі грн за газ ‒ нібито за період, коли міг бути зіпсований прилад обліку "блакитного палива". Крім штрафу, відповідачу довелося заплатити 2,684 тисячі грн судового збору.

Такі рішення, кажуть експерти, досить поширена практика. 24 жовтня суд у Запоріжжі розглянув позов "Запоріжгазу" і зобов'язав місцевого жителя заплатити "донараховані" 107 тисяч грн. Співробітник підприємства оглянув лічильник і виявив порушення: скло на лічильнику було пошкоджено. Цього виявилося достатньо, щоб скласти акт і вимагати заплатити величезну "донараховану" суму.

"За результатами експертизи комісія прийшла до наступного висновку про несанкціоноване втручання: пошкодження лічильного механізму лічильника – між корпусом лічильника і корпусом лічильного механізму є зазор (з правого верхнього боку лічильного механізму і біля кронштейна для установки пломби), що утворився в результаті відгину металевого каркаса лічильного механізму від корпусу лічильника з метою втручання в роботу лічильного механізму", – повідомляється в текстах матеріалів справи.

Куди частіше причиною судових позовів стає заборгованість за газ. Як розповідає житель Вишневого (Київська область) на ім'я Тарас, після переходу від "Київоблгаззбуту" в "Нафтогаз" він перестав оплачувати за "блакитне паливо" старому постачальнику. Проте вже заднім числом платіжки перерахували, і тепер йому загрожують позовом.

"Прийшов лист від"Київоблгаззбуту". На мене до суду подали за борг у 300 грн. Я перевірив у Дії, начебто ніяких рішень судових немає. Який саме суд, я не знайшов. Я хотів зателефонувати за номером, який в листі вказано, проте ніхто мені не відповів. Ось так і виходить: "Нафтогаз" забрав собі всіх нас на обслуговування, але ніхто нормально нічого не пояснив. У мене сусіди взагалі мали передоплату у "Київоблгаззбуту". Писали листи, просили повернути гроші. І що ви думаєте? Хтось щось повертає?",- обурено каже чоловік.

Як кажуть в "Нафтогазі", іноді заборгованість виникає помилково. Наприклад, якщо в призначенні платежу не вказати свій особистий рахунок і адресу. Такі приклади не рідкість. В цьому випадку потрібно звертатися в компанію, надавати підтверджуючі документи і очікувати погашення боргу.

"Якщо борг виник через помилкову оплату, без зазначення номера рахунку, гроші фактично "застигають" і нікуди не витрачаються до з'ясування, хто саме їх надіслав. Якщо клієнт до нас звертається – проводимо звірку, надає підтверджуючі документи – звичайно, в такому випадку ми переведемо кошти і боргу не буде", – розповіли в держкомпанії.

Комунальні тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

у Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.

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Нафтогаз квитанції ціни на газ
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