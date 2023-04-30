Українцям збираються підняти тарифи на світло: у Міненерго пояснили, що сталося

У Міненерго анонсували підвищення тарифів на світло через брак грошей для відновлення енергосистеми та її підготовку до зими 2023/24.

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Тарифи на електрику / колаж фото УНІАН

В українському Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

"Таке рішення доведеться приймати - інакше енергетика не зможе ні відновитися, ні просто як слід підготуватися до наступної зими, яка, швидше за все, буде набагато важче, ніж попередня. Міжнародні партнери надають нам досить багато оборудовнія, грошей – але цих коштів недостатньо. [...] Брати ж їх звідкись треба", - розповів Сафаров.

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Чиновник зазначив - на ситуацію також вплинуло значне падіння обсягів промисловості (майже на 37%). Справа в тому, зазначив Сафаров, що раніше бізнес, який оплачував електрику за більш високим тарифом, компенсував і дотував тарифи для населення.

"Здебільшого це робилося за рахунок великих державних енергогенеруючих компаній. Але за підрахунками, вони закінчать цей рік з дефіцитом близько 80 млрд грн. [... І навіть якщо збирати всю міжнародну підтримку, коштів не вистачає", - пояснив чиновник.

Ціна на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Дивіться відеоінтерв'ю Лани Зеркаль з приводу цін на газ та енергоносіїв:

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