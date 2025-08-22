Україна на межі серйозного дефіциту: названо причини стрибка цін на хліб

Окремі хлібопекарські підприємства вже почали закуповувати житнє борошно за кордоном, зокрема в Туреччині.

https://glavred.net/economics/ukraina-na-grani-sereznogo-deficita-nazvany-prichiny-skachka-cen-na-hleb-10691957.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Хлібопекарські підприємства вже почали закуповувати житнє борошно за кордоном

Більше побоювань пов'язано з періодом після Нового року

Незважаючи на достатній рівень виробництва жита цього року, активних продажів на внутрішньому ринку практично немає - аграрії утримують урожай в очікуванні підвищення цін і попиту.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив Юрій Дученко, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб".

відео дня

За його словами, 2025 року врожай жита прогнозується на рівні 178 тисяч тонн, при середньому внутрішньому споживанні близько 175 тисяч тонн.

"Однак через обмежену пропозицію спостерігається відчутне зростання цін на жито, що безпосередньо позначається на вартості житнього борошна і, відповідно, хліба", - зазначив Дученко.

Він додав, що окремі хлібопекарські підприємства вже почали закуповувати житнє борошно за кордоном, зокрема в Туреччині. Однак імпорт обходиться дорожче: якщо українське борошно коштує приблизно 18 тисяч гривень за тонну, то турецьке - понад 20 тисяч.

/ Главред

"Загалом поки що ситуація не викликає тривоги, але більше побоювань пов'язано з періодом після Нового року. Якщо фермери продовжать утримуватися від масових продажів або збуватимуть жито невеликими обсягами, це може призвести до дефіциту на внутрішньому ринку", - наголосив він.

В Україні очікується зростання цін на певні продукти

Виробники свіжої молочної продукції традиційно готуються до сезонного збільшення попиту, що припадає на кінець літа та початок осені - саме тоді споживання йогуртів, кефіру, сметани та сиру досягає піку.

Однак цього року підвищення споживчої активності може бути стримано зростанням цін. За оцінками аналітиків, уже до кінця літа окремі позиції молочної продукції можуть подорожчати приблизно на 5%.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред