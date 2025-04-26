В Україні подешевшає низка популярних продуктів: коли чекати на обвал цін

Коротко:
- У травні очікується незначне падіння цін на овочі
- Найбільше можуть подешевшати капуста та морква
- На формування цін на овочі істотно вплинули обсяги поставок
У травні 2025 року очікується незначне здешевлення овочів - до 7% проти квітневих цін. Про це розповіла головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало в коментарі Главреду.
"Із розширенням пропозиції тепличних овочів, насамперед, найпомітніше можуть знизитися ціни на капусту та моркву. Середня ціна на картоплю може знизитися до 30 грн/кг (-8 %), що, звісно, залежатиме від обсягів постачань, умов зберігання та логістики", - наголосила вона.відео дня
За словами експерти, окремі види тепличних салатних овочів також дещо подешевшали через розширення обсягів поставок і стабільний споживчий попит, тож у травні здешевшання салатних овочів може продовжуватися, а згодом ціни на них можуть знизитися порівняно з нинішніми до 15%.
Інна Сало також зауважила, що на формування цін на овочі істотно вплинули обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на паливо.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, у квітні найбільше серед інших видів м'яса подорожчала свинина. Зокрема, підчеревина, ребра, лопатка, ошийок додали в ціні 4,1-9,5%, адже страви саме зі свинини є ключовими на великодньому столі.
Аналітики проекту EastFruit повідомили, що в Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Це пов’язано з тим, що пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати.
Водночас, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки. Запаси овоча скорочуються, тим часом серед споживачів справжній ажіотаж.
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Що таке Інститут аграрної економіки
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