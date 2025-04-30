Ціни зашкалюють: скільки прийдеться платити українцям за популярний продукт

Аналітик наголосив, що ціна залежатиме від погодних умов та ситуації на ринку.

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Ціни на молоду картоплю / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Через кілька тижнів в Україні почне масова з'являється молода картопля

Наразі її вартість становить 100 – 130 гривень за кілограм

На кінець травня ціна може варіюватися від 40 – 60 гривень за кілограм

Молода картопля – це сезонний продукт, тому вона почне з'являється в Україні переважно в середині травня і буде імпортною. Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі 24 Каналу.

За його словами, активізація вітчизняної пропозиції розпочнеться на початку червня.

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"Проте малі об'єми почнуть з'являтися вже в найближчі тижні, але ціна буде більшою за торішню", - наголосив він.

Аналітик зауважив, що вартість молодої картоплі на сьогодні становить 100 – 130 гривень за кілограм. Ціна на неї з кожним тижнем буде зменшуватися внаслідок збільшення пропозиції як вітчизняної, так й імпортної продукції.

Гопка також додав, що на кінець травня ціна може варіюватися від 40 – 60 гривень за кілограм, проте зараз ще зарано прогнозувати, все залежатиме від погодних умов та подальшої ситуації на споживчому ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білокачанної капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

Також відомо, що ціни на фрукти в Україні продовжують зростати. Абсолютними "рекордсменами" на ринку стали яблука, які піднялися у ціні за рік на 106,4%.

Водночас, в Україні знизились ціни на нефасовані курячі яйця категорії С1. Великі супермаркети продають їх у середньому по 5,22 грн за штуку, що на 1,03 грн/штука дешевше, ніж на початку місяця.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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