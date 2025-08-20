Ціни на одну категорію продуктів злетять восени - що і на скільки подорожчає

Українські компанії, що спеціалізуються на виробництві свіжих молокопродуктів, виходять на період традиційного сезонного підйому продажів.

До кінця літа ціни на молочку зростуть / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

На початку осені зростає попит на свіжі молокопродукти

У 2025 році ціни на окремі категорії можуть піднятися на 5%

У липні експорт свіжих молочних продуктів зріс більш ніж на 50%

Наприкінці літа та на початку осені попит на свіжі молокопродукти зростає, що стимулює продажі компаній-виробників. Цього року окремі категорії товарів у цьому сегменті можуть подорожчати приблизно на 5%. Про це пише agronews.ua.

Українські виробники свіжих молочних продуктів готуються до традиційного зростання попиту, яке щороку спостерігається наприкінці літа та на початку осені. Саме цей період вважається піковим сезоном для продажів йогуртів, кефіру, сметани та сиркових виробів.

Втім, цього року активність ринку може частково стримати підвищення цін. Аналітики прогнозують, що вже наприкінці літа окремі види молочної продукції можуть подорожчати на 5%.

Незважаючи на це, торговельна динаміка залишається стабільно високою. Багато компаній навіть у період підготовки до подорожчання не відмовляються від акцій та спеціальних пропозицій, аби зберегти інтерес покупців.

Позитивну динаміку демонструє й зовнішня торгівля. У липні 2025 року з України було експортовано більш ніж на 50% більше свіжих молочних продуктів, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільшим споживачем українських молокопродуктів залишається Молдова.

Водночас спостерігається й зростання імпорту молочних виробів в Україну. Найбільша частка припадає на польську продукцію, серед якої переважають йогурти та різні сиркові вироби.

Економісти прогнозують, що у серпні як експорт, так і імпорт продовжать зростати. Водночас ключовим фактором розвитку ринку залишатиметься купівельна спроможність українців.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що впливає на ціни на молочні продукти

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин стверджує, що молочні продукти та яйця залишаються більш доступними для споживачів, ніж м'ясо. Водночас саме яйця суттєво подорожчали через зростання вартості кукурудзи.

"Від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю. Якщо буде аномальна спека й посуха, то ми втратимо ті напрацювання, що маємо зараз, а якщо буде така сама погода, як зараз, то, навпаки, врожай буде кращим", - пояснив Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, до середини серпня ціни на курятину в Україні змінилися нерівномірно. За даними Мінфіну, куряче філе подешевшало лише незначно - до 219,55 грн/кг (у липні було 224,49 грн/кг). Найдешевше його можна придбати в "Сільпо" - від 164 грн/кг.

Також в Україні різко подешевшали тепличні огірки. Ціни впали в середньому на 24% за тиждень через масовий збір врожаю, слабкий попит та невисоку якість продукції.

Крім цього, різко знизилися ціни на кавуни через спекотну погоду та значне зростання пропозиції. Наразі вони коштують 5–15 грн/кг.

