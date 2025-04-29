Нова пошта змінила тарифи доставки посилок: скільки тепер потрібно платити

Відомо, якими будуть тарифи відправлення посилок до різних країн.

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Нова пошта змінила тарифи / колаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp

Коротко:

Нова пошта змінила тарифи для міжнародної доставки

Вартість посилки буде розраховуватись за фактичною вагою

Також ціна буде різною для відправлень вагою 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг

Поштовий оператор Нова пошта оновив тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною. Про це Нова пошта повідомила в Telegram.

Там зауважили, що якщо відправлення об'ємне, але легке – наприклад, капелюх – платити доведеться лише за вагу, а не за розміри. Зокрема, відправка такого капелюха коштуватиме 370 грн, а не 600 грн, як раніше.

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Також повідомляється про запровадження градації тарифів для дрібних вантажів – не в межах вагових категорій (до 2 кг або до 10 кг), а за фактичною вагою. Тепер ціна буде різною для відправлень вагою 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг, а не однією для всіх.

Загалом для різних країн діють різні тарифи. Так, відправлення у Польщу коштують:

вагою до 0,1 кг – 330 грн;

до 0,25 кг – 350 грн;

до 0,5 кг – 370 грн;

до 1 кг – 400 грн;

за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 20 грн.

Відправлення до США коштують:

вагою до 0,1 кг – 350 грн;

до 0,25 кг – 450 грн;

до 0,5 кг – 600 грн;

до 1 кг – 900 грн;

за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 280 грн.

Відправлення до Канади коштують:

вагою до 0,1 кг – 450 грн;

до 0,25 кг – 500 грн;

до 0,5 кг – 700 грн;

до 1 кг – 1 000 грн;

за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 280 грн.

Відправлення до Чехії, Литви, Німеччини, Словаччини коштують:

вагою до 0,1 кг – 480 грн;

до 0,25 кг – 500 грн;

до 0,5 кг – 520 грн;

до 1 кг – 550 грн;

за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 45 грн.

Відправлення до Італії, Латвії, Франції, Великобританії коштують:

вагою до 0,1 кг – 880 грн;

до 0,25 кг – 900 грн;

до 0,5 кг – 920 грн;

до 1 кг – 950 грн;

за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 55 грн.

Відправлення до Іспанії коштують:

вагою до 0,1 кг – 1 050 грн;

до 0,25 кг – 1 070 грн;

до 0,5 кг – 1 100 грн;

до 1 кг – 1 150 грн;

за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 45 грн.

Варто додати, що у тарифах доставки до США та Канади враховано вартість вручення за адресою. Для інших країн – доставка між відділеннями.

Зміна тарифів - що відомо

Як повідомляв Главред, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов заявив, що в Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти.

8 квітня оператор мобільного зв'язку Київстар оновив умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.

Крім того, з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонує бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.

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Що таке Нова пошта? Нова пошта — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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