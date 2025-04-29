Нова пошта змінила тарифи доставки посилок: скільки тепер потрібно платити

Коротко:
- Нова пошта змінила тарифи для міжнародної доставки
- Вартість посилки буде розраховуватись за фактичною вагою
- Також ціна буде різною для відправлень вагою 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг
Поштовий оператор Нова пошта оновив тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною. Про це Нова пошта повідомила в Telegram.
Там зауважили, що якщо відправлення об'ємне, але легке – наприклад, капелюх – платити доведеться лише за вагу, а не за розміри. Зокрема, відправка такого капелюха коштуватиме 370 грн, а не 600 грн, як раніше.
Також повідомляється про запровадження градації тарифів для дрібних вантажів – не в межах вагових категорій (до 2 кг або до 10 кг), а за фактичною вагою. Тепер ціна буде різною для відправлень вагою 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг, а не однією для всіх.
Загалом для різних країн діють різні тарифи. Так, відправлення у Польщу коштують:
- вагою до 0,1 кг – 330 грн;
- до 0,25 кг – 350 грн;
- до 0,5 кг – 370 грн;
- до 1 кг – 400 грн;
- за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 20 грн.
Відправлення до США коштують:
- вагою до 0,1 кг – 350 грн;
- до 0,25 кг – 450 грн;
- до 0,5 кг – 600 грн;
- до 1 кг – 900 грн;
- за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 280 грн.
Відправлення до Канади коштують:
- вагою до 0,1 кг – 450 грн;
- до 0,25 кг – 500 грн;
- до 0,5 кг – 700 грн;
- до 1 кг – 1 000 грн;
- за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 280 грн.
Відправлення до Чехії, Литви, Німеччини, Словаччини коштують:
- вагою до 0,1 кг – 480 грн;
- до 0,25 кг – 500 грн;
- до 0,5 кг – 520 грн;
- до 1 кг – 550 грн;
- за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 45 грн.
Відправлення до Італії, Латвії, Франції, Великобританії коштують:
- вагою до 0,1 кг – 880 грн;
- до 0,25 кг – 900 грн;
- до 0,5 кг – 920 грн;
- до 1 кг – 950 грн;
- за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 55 грн.
Відправлення до Іспанії коштують:
- вагою до 0,1 кг – 1 050 грн;
- до 0,25 кг – 1 070 грн;
- до 0,5 кг – 1 100 грн;
- до 1 кг – 1 150 грн;
- за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 45 грн.
Варто додати, що у тарифах доставки до США та Канади враховано вартість вручення за адресою. Для інших країн – доставка між відділеннями.
Зміна тарифів - що відомо
Як повідомляв Главред, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов заявив, що в Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти.
8 квітня оператор мобільного зв'язку Київстар оновив умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.
Крім того, з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонує бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.
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Що таке Нова пошта?
Нова пошта — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.
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