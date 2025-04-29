Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Нова пошта змінила тарифи доставки посилок: скільки тепер потрібно платити

Марія Николишин
29 квітня 2025, 11:55
1007
Відомо, якими будуть тарифи відправлення посилок до різних країн.
Нова пошта змінила тарифи доставки посилок: скільки тепер потрібно платити
Нова пошта змінила тарифи / колаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp

Коротко:

  • Нова пошта змінила тарифи для міжнародної доставки
  • Вартість посилки буде розраховуватись за фактичною вагою
  • Також ціна буде різною для відправлень вагою 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг

Поштовий оператор Нова пошта оновив тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною. Про це Нова пошта повідомила в Telegram.

Там зауважили, що якщо відправлення об'ємне, але легке – наприклад, капелюх – платити доведеться лише за вагу, а не за розміри. Зокрема, відправка такого капелюха коштуватиме 370 грн, а не 600 грн, як раніше.

відео дня

Також повідомляється про запровадження градації тарифів для дрібних вантажів – не в межах вагових категорій (до 2 кг або до 10 кг), а за фактичною вагою. Тепер ціна буде різною для відправлень вагою 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг, а не однією для всіх.

Загалом для різних країн діють різні тарифи. Так, відправлення у Польщу коштують:

  • вагою до 0,1 кг – 330 грн;
  • до 0,25 кг – 350 грн;
  • до 0,5 кг – 370 грн;
  • до 1 кг – 400 грн;
  • за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 20 грн.

Відправлення до США коштують:

  • вагою до 0,1 кг – 350 грн;
  • до 0,25 кг – 450 грн;
  • до 0,5 кг – 600 грн;
  • до 1 кг – 900 грн;
  • за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 280 грн.

Відправлення до Канади коштують:

  • вагою до 0,1 кг – 450 грн;
  • до 0,25 кг – 500 грн;
  • до 0,5 кг – 700 грн;
  • до 1 кг – 1 000 грн;
  • за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 280 грн.

Відправлення до Чехії, Литви, Німеччини, Словаччини коштують:

  • вагою до 0,1 кг – 480 грн;
  • до 0,25 кг – 500 грн;
  • до 0,5 кг – 520 грн;
  • до 1 кг – 550 грн;
  • за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 45 грн.

Відправлення до Італії, Латвії, Франції, Великобританії коштують:

  • вагою до 0,1 кг – 880 грн;
  • до 0,25 кг – 900 грн;
  • до 0,5 кг – 920 грн;
  • до 1 кг – 950 грн;
  • за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 55 грн.

Відправлення до Іспанії коштують:

  • вагою до 0,1 кг – 1 050 грн;
  • до 0,25 кг – 1 070 грн;
  • до 0,5 кг – 1 100 грн;
  • до 1 кг – 1 150 грн;
  • за кожний наступний кілограм потрібно буде доплачувати по 45 грн.

Варто додати, що у тарифах доставки до США та Канади враховано вартість вручення за адресою. Для інших країн – доставка між відділеннями.

Зміна тарифів - що відомо

Як повідомляв Главред, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов заявив, що в Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти.

8 квітня оператор мобільного зв'язку Київстар оновив умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.

Крім того, з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонує бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.

Читайте також:

Що таке Нова пошта?

Нова пошта — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

тариф Нова пошта новини України нові тарифи
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
План Трампа небезпечний для України, США вимагають трьох "поступок" - Politico

План Трампа небезпечний для України, США вимагають трьох "поступок" - Politico

12:24Війна
"Це неможливо": Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню

"Це неможливо": Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню

12:01Війна
На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

11:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

"Дякую Богу за це щастя": Могилевська вперше показала свого чоловіка

"Дякую Богу за це щастя": Могилевська вперше показала свого чоловіка

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

"Підемо під вінець": Melovin підтвердив стосунки з відомою співачкою

"Підемо під вінець": Melovin підтвердив стосунки з відомою співачкою

Останні новини

12:59

Рецепт ідеального шашлику, який тане в роті - маринується всього годину

12:52

Ціни повзуть вгору: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

12:46

Лідер рок-гурту Хейтспіч розповів, де служить та як обирав посаду

12:43

Китай запропонував шлях до миру в Україні: що заявили у Пекіні

12:24

План Трампа небезпечний для України, США вимагають трьох "поступок" - Politico

Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
12:16

ЄС може відокремити вступ Молдови від України: хто може отримати зелене світло

12:08

Кішка може говорити до людини: що означає нявкання кота, його види та значенняВідео

12:01

Ауріка Ротару розкрила реальну позицію Софії Ротару і де вона перебуває

12:01

"Це неможливо": Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню

Реклама
11:55

Нова пошта змінила тарифи доставки посилок: скільки тепер потрібно платити

11:43

На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

11:32

Заморозки пошкодили сади в Україні: які ягоди та фрукти будуть у дефіциті

11:27

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося ранішеВідео

11:11

Китайський гороскоп на завтра 30 квітня: Бикам - переїдання, Тиграм - розлука

11:02

Макрон розповів про роль зустрічі Зеленського та Трампа: ЗМІ оприлюднили деталі

10:52

В Україні переписали ціни на низку продуктів: що подорожчало найбільше

10:45

"Дала жару": Ніколь Кідман у чорному боді приголомшила стрункою фігуроюВідео

10:09

Спека, грози та заморозки: синоптики розповіли, чого чекати від погоди в травні

10:07

Тодоренко вагітна третім: путіністка Валерія "злила" секрет запроданки

10:06

Вогонь розплати: ЗСУ розбомбили важливу переправу окупантів на Луганщині

Реклама
09:33

Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

09:13

Зміцнення долара в Україні: яким буде курс американської валюти

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

09:02

Не 24 серпня: історик назвав справжню дату Дня Незалежності УкраїниВідео

08:59

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

"Хочемо закінчення війни": в ООН відреагували на путінське "перемир'я"

08:28

Чергове "перемир'я"... заради війниПогляд

08:16

Трамп поділився думками про Зеленського та Путіна: ключові моменти інтерв’ю

08:13

"Попалася": Леся Нікітюк уперше показала округлий животик

08:10

Після 9 травня для Путіна ситуація різко змінитьсяПогляд

07:50

Навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги: в ISW назвали головні цілі Кремля

07:29

Радянський пережиток, чи ні: чому в Україні не святкують День праці

06:41

Переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі: Венс оцінив шанси на успіх

05:55

Гороскоп на завтра 30 квітня: Левам - радісна новина, Ракам - важливе рішення

05:50

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

05:23

У світі закінчується скумбрія: експерти розповіли, чим замінити рибу

04:45

Як правильно – "серцевий біль" чи "сердечний біль": якої помилки варто уникатиВідео

04:02

Який соус корисніший - кетчуп чи гірчиця: фахівці поставили крапку в суперечціВідео

03:30

Гороскоп на травень 2025 для Дів: зміни, кар'єрне зростання, фінансові зобов'язання

02:09

Татусеві дітки: Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі

Реклама
02:04

Горять автомобілі та приватний будинок: Київ атакували ударні дрони

01:40

Венс не вірить у перемогу України у війні проти РФ: що сказали в США

01:30

"Зазнала невдачі": як складається особисте життя Дженніфер Еністон зараз

00:54

"Справедливість приходить": Зеленський відреагував на ліквідацію генерала РФ

28 квітня, понеділок
23:59

З'їжджаються бригади з усієї України: нові подробиці атаки газовий об'єкт у Черкасах

23:54

Ще один Візлі: зірка "Гаррі Поттера" вдруге став батьком

23:53

"У найближчі 8−10 днів": Макрон пообіцяв, що Європа та США посилять тиск на РФ

23:17

Вдова Віталія Білоножка зворушливо вшанувала пам'ять покійного співака

23:06

Трамп чітко відповів, чи планує балотуватися в президенти втретє у 2028 році

23:06

Зеленський відреагував на путінське перемир'я: що сказав президент

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти